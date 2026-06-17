8 Perilaku Sopan yang dengan Cepat Membuat Orang Akrab dengan Anda dalam Hitungan Menit Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang membuat orang mudah akrab (Magnific/Farknot)
JawaPos.com - Membangun kedekatan dengan orang lain tidak selalu membutuhkan waktu lama. Dalam banyak situasi, kesan pertama yang hangat dan perilaku yang tepat dapat membuat seseorang merasa nyaman hanya dalam hitungan menit. Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih mudah menyukai orang yang membuat mereka merasa dihargai, didengarkan, dan diterima.
Menariknya, perilaku yang menciptakan kedekatan ini bukanlah kemampuan bawaan yang hanya dimiliki sebagian orang. Sebagian besar merupakan kebiasaan sederhana yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat delapan perilaku sopan yang dapat membuat orang lebih cepat akrab dengan Anda menurut sudut pandang psikologi.
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1. Memberikan Senyuman Tulus saat Bertemu
Senyuman merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Menurut psikologi, senyuman yang tulus membantu menurunkan ketegangan dan memberikan sinyal bahwa Anda adalah pribadi yang ramah serta tidak mengancam.
Ketika seseorang melihat senyum yang alami, otaknya cenderung merespons dengan perasaan yang lebih positif. Hal ini membuat interaksi terasa lebih hangat sejak awal.
Namun, yang penting adalah ketulusan. Senyuman yang dipaksakan sering kali mudah dikenali dan justru menimbulkan kesan tidak nyaman. Oleh karena itu, biasakan menyambut orang lain dengan ekspresi yang hangat dan terbuka.
2. Mengingat dan Menyebut Nama Mereka
Bagi banyak orang, mendengar nama mereka disebut memberikan rasa dihargai dan diakui. Psikologi menjelaskan bahwa nama merupakan bagian penting dari identitas seseorang.
Saat Anda mengingat nama lawan bicara dan menggunakannya secara wajar dalam percakapan, mereka akan merasa bahwa keberadaannya penting bagi Anda.
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