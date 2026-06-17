8 Perilaku Halus yang Secara Diam-Diam Menandakan Seseorang Telah Kehilangan Semua Rasa Hormat kepada Anda Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang kehilangan rasa hormat kepada atasannya (Magnific/Pressfoto)
JawaPos.com - Rasa hormat adalah fondasi penting dalam setiap hubungan, baik hubungan pertemanan, keluarga, percintaan, maupun profesional. Menariknya, hilangnya rasa hormat tidak selalu ditunjukkan melalui pertengkaran besar atau kata-kata kasar. Dalam banyak kasus, perubahan itu justru muncul secara halus, perlahan, dan sering kali tidak disadari.
Psikologi sosial menjelaskan bahwa ketika seseorang tidak lagi menghargai orang lain, perilakunya akan berubah secara bertahap. Mereka mungkin tetap terlihat sopan di permukaan, tetapi tindakan-tindakan kecil yang berulang dapat menjadi sinyal bahwa penghormatan terhadap Anda sudah memudar.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat delapan perilaku halus yang secara diam-diam dapat menandakan seseorang telah kehilangan rasa hormat kepada Anda.
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1. Mereka Terus-menerus Memotong Pembicaraan Anda
Dalam komunikasi yang sehat, setiap orang diberi kesempatan untuk berbicara dan didengarkan. Ketika seseorang sering menyela, mengalihkan topik, atau berbicara seolah pendapat Anda tidak penting, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa mereka tidak lagi menghargai apa yang Anda katakan.
Sesekali memotong pembicaraan memang wajar, terutama saat diskusi berlangsung penuh semangat. Namun, jika hal itu terjadi terus-menerus dan hanya Anda yang mengalami perlakuan tersebut, kemungkinan besar ada masalah yang lebih dalam.
Psikologi komunikasi menyebut mendengarkan secara aktif sebagai bentuk penghormatan. Ketika seseorang tidak lagi tertarik untuk mendengarkan, mereka secara tidak langsung sedang menunjukkan bahwa suara Anda tidak lagi memiliki nilai penting bagi mereka.
2. Mereka Sering Mengingkari Janji Kecil
Rasa hormat tidak hanya terlihat dari kata-kata, tetapi juga dari konsistensi tindakan. Orang yang menghargai Anda biasanya akan berusaha menepati janji, bahkan yang sederhana sekalipun.
Sebaliknya, ketika seseorang berulang kali membatalkan rencana, datang terlambat tanpa alasan yang jelas, atau mengabaikan komitmen yang telah dibuat bersama, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak lagi memprioritaskan Anda.
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