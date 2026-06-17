7 Rutinitas Akhir Pekan Orang-Orang yang Membenci Hidup Mereka tetapi Mungkin Tidak Akan Mengubahnya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Akhir pekan sering dianggap sebagai waktu untuk beristirahat, memulihkan energi, dan menikmati hidup. Namun, bagi sebagian orang, dua hari yang seharusnya menyenangkan justru menjadi cerminan dari ketidakpuasan yang sudah lama mereka rasakan.

Psikologi menunjukkan bahwa orang yang merasa tidak bahagia atau bahkan membenci kehidupan yang mereka jalani sering kali terjebak dalam pola yang berulang. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kebiasaan, rasa takut, dan kelelahan mental membuat perubahan terasa terlalu berat.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat tujuh rutinitas akhir pekan yang umum ditemukan pada orang-orang yang diam-diam tidak menyukai hidup mereka, tetapi mungkin terus mempertahankan pola tersebut.

1. Menghabiskan Berjam-jam untuk Melarikan Diri dari Kenyataan

Tidak ada yang salah dengan menonton film atau bermain media sosial. Namun, ketika sebagian besar akhir pekan dihabiskan untuk "mematikan pikiran" dan menghindari kenyataan, itu bisa menjadi tanda adanya ketidakpuasan yang lebih dalam.

Menurut psikologi, perilaku ini disebut sebagai escapism atau pelarian psikologis. Seseorang tidak benar-benar menikmati aktivitas yang dilakukan, melainkan menggunakannya untuk menghindari pikiran tentang pekerjaan, hubungan, atau kehidupan yang tidak memuaskan.

Pada Minggu malam, mereka sering merasa lebih kosong dibanding sebelumnya.

2. Tidur Berlebihan tetapi Tetap Merasa Lelah

Banyak orang percaya bahwa tidur sepanjang akhir pekan adalah cara terbaik untuk memulihkan diri. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kelelahan emosional tidak selalu bisa diatasi dengan tidur lebih lama.