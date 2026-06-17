9 Cara Mengatakan Tidak yang Membuat Orang Menghormati Anda, Bukan Membenci Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang merasa tidak nyaman ketika harus mengatakan "tidak". Mereka takut dianggap egois, tidak ramah, atau bahkan kehilangan hubungan baik dengan orang lain. Akibatnya, mereka sering mengatakan "ya" pada hal-hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan, lalu diam-diam merasa lelah, kesal, dan dimanfaatkan.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa kemampuan menetapkan batas bukanlah tanda keegoisan. Justru, orang yang mampu mengatakan "tidak" dengan cara yang tepat cenderung lebih dihormati. Mereka dianggap memiliki prinsip, memahami nilai waktu mereka, dan tahu bagaimana menjaga hubungan secara sehat.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat sembilan cara mengatakan "tidak" yang dapat membuat orang lebih menghormati Anda, bukan membenci Anda.

1. Mulailah dengan Menghargai Permintaan Mereka

Salah satu kesalahan terbesar ketika menolak adalah terdengar dingin atau langsung memotong pembicaraan. Padahal, orang ingin merasa didengar dan dihargai.

Alih-alih berkata: "Tidak, saya tidak bisa."

Cobalah: "Terima kasih sudah memikirkan saya untuk hal ini, tetapi saya tidak bisa membantu kali ini."

Menurut psikologi sosial, pengakuan terhadap orang lain membantu mengurangi perasaan ditolak secara pribadi. Mereka memahami bahwa Anda menolak permintaannya, bukan menolak dirinya sebagai individu.

Dengan kata lain, Anda tetap menjaga harga diri mereka.