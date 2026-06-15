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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 16 Juni 2026 | 03.15 WIB

Dapat Mengenali Seseorang yang Telah Melalui Banyak Hal dan Kembali Lebih Kuat Melalui 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

seseorang yang telah melalui banyak hal./Magnific/user25451090 - Image

seseorang yang telah melalui banyak hal./Magnific/user25451090

JawaPos.com - Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada orang-orang yang pernah mengalami kegagalan, kehilangan, penolakan, atau masa-masa yang begitu berat, tetapi berhasil bangkit dan melanjutkan hidup dengan versi diri yang lebih matang.

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa orang yang telah melewati berbagai tantangan besar sering kali memperlihatkan perilaku tertentu yang membedakan mereka dari orang lain.

Mereka mungkin tidak selalu membicarakan apa yang pernah mereka alami. Namun, cara mereka berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain sering menjadi petunjuk bahwa mereka telah ditempa oleh pengalaman hidup yang tidak mudah.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), terdapat tujuh perilaku yang sering dimiliki oleh orang-orang yang telah melalui banyak hal dan kembali lebih kuat.

1. Mereka Tidak Mudah Bereaksi Secara Berlebihan

Orang yang telah menghadapi banyak kesulitan biasanya memiliki kemampuan mengendalikan emosi yang lebih baik. Bukan berarti mereka tidak merasakan marah, sedih, atau kecewa, tetapi mereka telah belajar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan emosi yang meledak-ledak.

Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai regulasi emosi. Pengalaman hidup yang berat sering kali mengajarkan seseorang untuk lebih tenang dalam menghadapi masalah.

Ketika situasi menjadi kacau, mereka cenderung memilih berpikir sebelum bertindak. Mereka memahami bahwa keputusan yang dibuat dalam keadaan emosi tinggi sering kali justru memperburuk keadaan.

Ketenangan mereka bukan tanda bahwa mereka tidak peduli, melainkan bukti bahwa mereka telah belajar dari berbagai badai yang pernah mereka hadapi.

2. Mereka Lebih Selektif Dalam Memilih Lingkungan dan Pertemanan

Editor: Hanny Suwindari
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