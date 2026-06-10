Pernah Menghadapi Salah Satu dari 8 Momen Ini dan Tetap Melanjutkan? Kamu Lebih Kuat dari yang Diperkirakan Menurut Psikologi

seseorang yang berhasil melewati momen-momen sulit./Magnific/stockking
JawaPos.com - Dalam kehidupan, banyak orang mengukur kekuatan dari pencapaian besar, jabatan tinggi, atau kemampuan untuk selalu terlihat baik-baik saja.
Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kekuatan mental tidak selalu tampak dari luar. Sering kali, kekuatan sejati justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk tetap berjalan ketika hidup sedang tidak berpihak.
Ada saat-saat tertentu yang terasa sangat berat. Mungkin Anda tidak merasa sedang menjadi orang yang kuat ketika menghadapinya.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), jika Anda pernah melewati beberapa momen berikut dan masih terus melangkah, kemungkinan besar Anda memiliki ketahanan psikologis yang lebih besar daripada yang Anda sadari.
1. Tetap Bangkit Setelah Mengalami Kegagalan Besar
Tidak ada yang menyukai kegagalan. Kehilangan pekerjaan, bisnis yang tidak berjalan sesuai harapan, atau mimpi yang runtuh bisa membuat seseorang merasa dirinya tidak berharga.
Namun menurut psikologi, kemampuan untuk bangkit setelah kegagalan merupakan tanda utama dari resilience atau daya lenting mental. Orang yang tangguh bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang mampu menerima kenyataan, belajar dari pengalaman, dan mencoba kembali.
Jika Anda pernah mengalami kegagalan besar tetapi tetap melanjutkan hidup, bahkan dengan langkah kecil sekalipun, itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa.
2. Bertahan Melewati Masa Kesedihan atau Kehilangan
Kehilangan orang yang dicintai, berakhirnya hubungan, atau perubahan besar dalam hidup dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam.
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