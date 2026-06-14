Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

JawaPos.com — Timnas Skotlandia berpeluang membuka kiprah mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan saat menghadapi Timnas Haiti pada matchday pertama Grup C.

Pertandingan yang berlangsung di Gillette Stadium, Foxborough, Minggu (14/6/2026) pukul 08.00 WIB itu mempertemukan dua tim yang sama-sama kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia setelah penantian panjang.

Haiti menciptakan kejutan dengan berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Namun, perjalanan mereka menuju turnamen tidak berjalan mulus karena kondisi keamanan dalam negeri membuat mereka tak bisa memainkan laga kandang di negaranya sendiri.

Pelatih Sebastien Migne bahkan belum pernah mengunjungi Haiti sejak menangani tim tersebut. Meski begitu, skuad berjuluk Les Grenadiers mampu menunjukkan perkembangan positif selama fase kualifikasi.

Bisakah Haiti Membuat Kejutan? Haiti datang dengan modal cukup baik dari dua laga pemanasan terakhir. Mereka sempat membantai Selandia Baru dengan skor telak 4-0 sebelum kemudian kalah tipis 1-2 dari Peru.

Hasil tersebut menunjukkan Haiti memiliki kualitas menyerang yang cukup berbahaya. Kehadiran Duckens Nazon sebagai ujung tombak menjadi senjata utama setelah mencatatkan 44 gol dari 78 penampilan bersama tim nasional.

Nazon diperkirakan akan berduet dengan Wilson Isidor dalam formasi 4-4-2.