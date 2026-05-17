7 Shio Ini Diyakini Tetap Kuat dan Jaya Saat Banyak Orang Mengalami Krisis di Pertengahan Tahun 2026

JawaPos.Com - Tekanan hidup sering datang tanpa peringatan. Ketika kondisi ekonomi terasa tidak stabil, banyak orang mulai khawatir terhadap pekerjaan, penghasilan, hingga masa depan mereka sendiri.

Situasi seperti ini sering membuat sebagian orang kehilangan arah dan semangat menjalani hidup.

Namun dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya justru memiliki kemampuan bertahan yang jauh lebih kuat dibanding yang lain.

Mereka dikenal mampu tetap tenang, cerdas membaca peluang, dan tidak mudah runtuh meskipun keadaan sekitar sedang sulit.

Bukan hanya soal keberuntungan, kekuatan mental dan cara berpikir juga dipercaya menjadi alasan mengapa shio tertentu tetap bisa berkembang ketika banyak orang mengalami tekanan besar.

Sebagian bahkan diprediksi justru mendapatkan peluang emas saat kondisi sedang penuh tantangan.

Dilansir dari kanal Youtube Koko Lie Tarot, inilah tujuh shio yang dipercaya tetap kuat dan berjaya saat banyak orang mengalami krisis di pertengahan tahun 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal memiliki aura kepemimpinan yang sangat kuat.

Mereka termasuk pribadi yang tidak mudah kehilangan arah meskipun tekanan hidup datang bertubi-tubi.

Ketika banyak orang mulai panik menghadapi situasi sulit, Shio Naga justru cenderung berpikir lebih tenang dan fokus mencari solusi.

Dalam pertengahan tahun 2026, pemilik Shio Naga dipercaya masih memiliki peluang besar dalam urusan pekerjaan maupun bisnis.

Mental mereka yang kuat membantu mereka tetap bergerak maju ketika orang lain mulai menyerah.

Keberuntungan mereka juga dipercaya cukup stabil dalam urusan finansial.