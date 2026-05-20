Pernah Menghadapi Salah Satu dari 8 Momen Ini dan Tetap Melanjutkan Hidup? Anda Lebih Kuat dari yang Anda Kira Menurut Psikologi

seseorang yang lebih kuat dari yang dirinya sadari./Magnific/SkelDry
JawaPos.com - Ada masa-masa dalam hidup ketika seseorang merasa dirinya lemah, gagal, atau hampir menyerah. Ironisnya, justru pada momen-momen seperti itulah kekuatan mental paling besar sering muncul.
Psikologi modern menunjukkan bahwa ketahanan emosional bukan berarti tidak pernah menangis, tidak pernah takut, atau selalu tampak tegar. Ketahanan justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk tetap berjalan meski hati berantakan, pikiran lelah, dan hidup terasa terlalu berat.
Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang mereka pikirkan. Mereka mengira kekuatan hanya dimiliki orang yang sukses besar, percaya diri, atau selalu tenang. Padahal, bertahan hidup setelah pengalaman sulit juga merupakan bentuk kekuatan psikologis yang luar biasa.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), jika Anda pernah mengalami salah satu dari delapan momen berikut dan tetap melanjutkan hidup, kemungkinan besar Anda memiliki daya tahan mental yang lebih kuat dibanding yang Anda sadari.
1. Anda Pernah Kehilangan Seseorang yang Sangat Penting
Kehilangan seseorang—baik karena kematian, perpisahan, atau hubungan yang perlahan menjauh—dapat mengguncang identitas seseorang secara mendalam.
Dalam psikologi, kehilangan besar sering memicu proses duka yang kompleks: penolakan, kemarahan, kesedihan, kebingungan, bahkan kehampaan emosional. Banyak orang merasa hidup mereka berhenti total setelahnya.
Namun jika Anda tetap bangun setiap pagi, tetap menjalani rutinitas, dan perlahan belajar hidup dengan rasa kehilangan itu, maka Anda telah menunjukkan bentuk ketahanan emosional yang sangat kuat.
Kekuatan bukan berarti Anda tidak sedih. Kekuatan berarti Anda tetap hidup meski sebagian hati Anda terasa hilang.
2. Anda Pernah Mengalami Kegagalan Besar dan Tetap Mencoba Lagi
