8 Tanda Seorang Pria Sangat Jatuh Cinta tetapi Tidak Tahu Bagaimana Mengungkapkannya Menurut Psikologi

seseorang yang jatuh cinta pada perempuan./Magnific/HelloDavidPradoPerucha
JawaPos.com - Perasaan cinta tidak selalu mudah diungkapkan dengan kata-kata. Banyak pria memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan kasih sayang.
Sebagian terbiasa menyembunyikan perasaan karena takut ditolak, tidak terbiasa bersikap romantis, atau merasa kesulitan mengekspresikan emosi secara terbuka.
Dalam psikologi, cinta tidak hanya terlihat dari ucapan “aku mencintaimu”, tetapi juga dari pola perilaku yang konsisten.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat delapan tanda seorang pria sebenarnya sangat jatuh cinta, tetapi belum tahu bagaimana mengungkapkannya.
1. Ia Selalu Mencari Cara untuk Hadir dalam Hidup Anda
Menurut psikologi hubungan, seseorang yang memiliki keterikatan emosional kuat akan berusaha menjaga kedekatan dengan orang yang dicintainya. Pria yang menyimpan perasaan mendalam sering kali mencari alasan untuk berkomunikasi, membantu, atau sekadar mengetahui kabar Anda.
Ia mungkin tidak pernah mengatakan bahwa dirinya merindukan Anda, tetapi ia selalu muncul ketika Anda membutuhkan bantuan. Kehadirannya yang konsisten menunjukkan bahwa Anda memiliki tempat penting dalam pikirannya.
2. Ia Mengingat Hal-Hal Kecil Tentang Anda
Pria yang jatuh cinta cenderung memberikan perhatian lebih terhadap detail-detail yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Ia mengingat makanan favorit Anda, tanggal penting, kebiasaan unik, atau cerita yang pernah Anda sampaikan beberapa bulan lalu.
Dalam psikologi, perhatian terhadap detail merupakan tanda adanya keterlibatan emosional yang kuat. Otak cenderung menyimpan informasi yang berkaitan dengan seseorang yang dianggap berharga secara emosional.
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