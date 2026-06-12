4 Zodiak yang Sulit Menyembunyikan Perasaan Saat Sedang Jatuh Cinta, Ingin Jujur Pada Diri Sendiri

Ilustrasi sepasang/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak akan menyimpan perasaan mereka rapat-rapat. Mereka tidak ingin siapapun mengetahui apa yang sebenarnya sedang dirasakan.
Namun, ada zodiak yang jauh lebih terbuka mengenai perasaan. Mereka cenderung mengungkapkan apa yang ada di pikiran tanpa berpikir dua kali.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang sulit menyembunyikan perasaan cintanya, dan ingin mengungkapkan perasaan setiap kali mereka jatuh cinta.
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Aries
Aries semakin cepat mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Zodiak ini terkenal tidak sabaran dan tidak suka permainan tebak-tebakan. Dengan begitu mereka bisa lebih cepat move on jika ditolak, atau lebih cepat memulai hubungan jika perasaannya terbalas.
Gemini
Gemini lebih memilih memulai semuanya dengan kejujuran karena mereka juga mengharapkan kejujuran yang sama dari orang lain. Bahkan mereka akan bangga pada diri sendiri karena cukup berani mengambil langkah pertama.
Pisces
Meskipun pisces sangat takut ditolak, mereka tidak bisa berhenti jatuh cinta lagi dan lagi. Mereka ingin menemukan seseorang yang spesial, dan meskipun penolakan memang menyakitkan, bagi mereka mengetahui kenyataan jauh lebih baik daripada harus bertanya-tanya kemungkinan yang tidak pernah dicoba.
Leo
Perasaan leo tidak akan menjadi rahasia terlalu lama karena mereka senang membicarakan orang yang mereka sukai. Meskipun leo tidak takut pada penolakan, mereka sebenarnya lebih suka dikejar daripada mengejar.
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