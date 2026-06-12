7 Alasan Mengapa Wanita Jatuh Cinta pada Pria Nakal, Anda Juga?

ilustrasi pria nakal. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam dunia percintaan dan hubungan, terdapat fenomena di mana banyak wanita jatuh cinta pada pria nakal alias bad boy.
Siapakah pria-pria ini dan mengapa mereka begitu menarik?
Mereka terkenal bukan hanya karena karya dan bakat, tetapi juga karena sifat-sifat gelap, baik itu perilaku narsistik, moody, agresif, dan temperamental.
Seperti yang akan dikatakan sebagian besar ahli, wanita mengaitkan sifat-sifat buruk ini dengan maskulinitas.
Melansir timesofindia, berikut tujuh alasan mengapa beberapa wanita jatuh cinta pada pria nakal. Apakah Anda salah satunya?
1. Karisma dan kepercayaan diri
Pria nakal biasanya memiliki kepribadian yang percaya diri dan karismatik. Rasa percaya diri mereka bertindak seperti magnet.
Ini karena mereka tidak takut menjadi diri sendiri, yang membuat dirinya sangat menarik.
2. Ketidakpastian dan tantangan
Ketidakpastian mereka membuat seorang wanita selalu merasa tegang.
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