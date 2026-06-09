Tak Berani Terikat Secara Emosional, 4 Zodiak Dinilai Takut Jatuh Cinta Lagi

JawaPos.com - Empat zodiak berikut cenderung memasang tembok yang tinggi agar tidak jatuh cinta lagi.

Mereka takut perasaannya akan terluka lebih dalam lagi. Di mana mereka tidak lagi berharap banyak soal cinta.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang melakukan berbagai cara agar tidak jatuh cinta lagi.

Gemini

Gemini tidak memandang hubungan seperti kebanyakan orang. Mereka senang membiarkan pilihan tetap terbuka karena takut satu orang saja tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Gemini takut jatuh cinta karena bagi mereka, stabilitas terasa membosankan.

Virgo

Virgo cenderung mempertahankan tembok yang mereka bangun dan tidak mau menunjukkan kekurangan diri.

Masalah kepercayaan dan kecenderungan perfeksionis sering menjadi hambatan terbesar bagi virgo.

Sagittarius

Sagittarius takut memiliki pasangan yang membatasi kebebasan mereka untuk menjelajah dunia.

Sagittarius sangat mandiri dan memiliki atau membatasi kebebasan mereka.

Capricorn