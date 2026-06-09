7 Hal yang Jarang Diunggah Orang yang Matang Secara Emosional di Media Sosial Menurut Psikologi

seseorang yang jarang mengunggah hal-hal emosional di media sosial/Magnific/pressfoto
JawaPos.com - Di era digital, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang membagikan momen, pemikiran, pencapaian, bahkan konflik pribadi kepada publik.
Namun, jika diperhatikan lebih dalam, orang yang memiliki kematangan emosional cenderung lebih selektif dalam menggunakan media sosial. Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu diketahui orang lain dan tidak semua emosi harus dipublikasikan.
Dalam psikologi, kematangan emosional merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya secara sehat.
Individu yang matang secara emosional biasanya tidak menjadikan media sosial sebagai tempat pelampiasan emosi atau sarana mencari validasi. Sebaliknya, mereka menggunakan platform digital dengan kesadaran dan pertimbangan yang lebih matang.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat tujuh hal yang jarang diunggah oleh orang yang matang secara emosional menurut perspektif psikologi.
1. Konflik Pribadi yang Sedang Berlangsung
Orang yang matang secara emosional memahami bahwa konflik membutuhkan penyelesaian, bukan publikasi. Ketika sedang berselisih dengan pasangan, teman, rekan kerja, atau anggota keluarga, mereka cenderung memilih berdiskusi langsung dengan pihak yang terlibat daripada menyampaikan sindiran atau keluhan di media sosial.
Secara psikologis, mempublikasikan konflik sering kali didorong oleh kebutuhan mendapatkan dukungan, pembenaran, atau simpati dari orang lain. Namun, tindakan ini dapat memperkeruh keadaan karena melibatkan banyak pihak yang tidak memahami keseluruhan konteks masalah.
Individu yang matang menyadari bahwa penyelesaian konflik yang efektif terjadi melalui komunikasi yang jujur dan terbuka, bukan melalui status, unggahan, atau komentar yang bersifat pasif-agresif.
2. Luapan Emosi Sesaat
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?