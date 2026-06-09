7 Hal yang Jarang Diunggah Orang yang Matang Secara Emosional di Media Sosial Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang membagikan momen, pemikiran, pencapaian, bahkan konflik pribadi kepada publik.

Namun, jika diperhatikan lebih dalam, orang yang memiliki kematangan emosional cenderung lebih selektif dalam menggunakan media sosial. Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu diketahui orang lain dan tidak semua emosi harus dipublikasikan.

Dalam psikologi, kematangan emosional merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya secara sehat.

Individu yang matang secara emosional biasanya tidak menjadikan media sosial sebagai tempat pelampiasan emosi atau sarana mencari validasi. Sebaliknya, mereka menggunakan platform digital dengan kesadaran dan pertimbangan yang lebih matang.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat tujuh hal yang jarang diunggah oleh orang yang matang secara emosional menurut perspektif psikologi.

1. Konflik Pribadi yang Sedang Berlangsung

Orang yang matang secara emosional memahami bahwa konflik membutuhkan penyelesaian, bukan publikasi. Ketika sedang berselisih dengan pasangan, teman, rekan kerja, atau anggota keluarga, mereka cenderung memilih berdiskusi langsung dengan pihak yang terlibat daripada menyampaikan sindiran atau keluhan di media sosial.

Secara psikologis, mempublikasikan konflik sering kali didorong oleh kebutuhan mendapatkan dukungan, pembenaran, atau simpati dari orang lain. Namun, tindakan ini dapat memperkeruh keadaan karena melibatkan banyak pihak yang tidak memahami keseluruhan konteks masalah.

Individu yang matang menyadari bahwa penyelesaian konflik yang efektif terjadi melalui komunikasi yang jujur dan terbuka, bukan melalui status, unggahan, atau komentar yang bersifat pasif-agresif.