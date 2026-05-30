9 Cara Orang Dewasa Tidak Matang Emosional Menghindari Tanggung Jawab Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang dewasa yang tidak matang emosional memiliki cara-cara khas untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat.

Menghindari tanggung jawab dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain adalah tanda ketidakdewasaan emosi yang tidak bisa terus dimaklumi begitu saja.

Setiap orang memiliki kendali atas hidupnya sendiri dan memiliki kapasitas untuk berkembang melalui penyembuhan dan akuntabilitas yang jujur.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (7/6), berikut sembilan cara orang dewasa tidak matang emosional menghindari tanggung jawab yang perlu dikenali berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Menyalahkan orang lain atas semua masalah

Orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional untuk merefleksikan diri akan selalu menemukan orang lain atau situasi eksternal sebagai penyebab masalah mereka.

Menghadapi kesalahan sendiri memang tidak nyaman, namun justru tantangan inilah yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan diri yang sesungguhnya.

Keterampilan regulasi emosi membantu seseorang melewati ketidaknyamanan itu dan belajar darinya, alih-alih menutup diri sepenuhnya dari kenyataan.

2. Membuat segala macam alasan pembenar