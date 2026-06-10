3 Zodiak yang Paling Emosional, Mudah Tersentuh dengan Hal-Hal yang Menyedihkan

JawaPos.com-Beberapa zodiak cenderung menyimpan emosinya sendiri.

Mereka seperti sosok tertutup yang tidak pernah menunjukkan sisi rentan mereka kepada orang lain.

Mereka jujur dan transparan mengenai perasaan terdalamnya. Mengutip informasi dari laman collective.world/ berikut empat zodiak yang paling emosional yang bisa tersentuh dengan sangat mudah.

Pisces

Pisces adalah sosok yang sangat berempati. Mereka sulit tertawa dan bersenang-senang disaat ada orang lain yang hampir menangis di dekat mereka. Mereka berusaha keras menyebarkan kebahagiaan kepada siapapun yang ditemui karena tidak tega melihat orang lain merasakan sakit.

Cancer

Cancer bisa saja berpikir seseorang marah atau kesal pada mereka, padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Cancer juga mudah menangis saat melihat orang yang mereka cintai sedang kesakitan. Cancer mungkin akan menangisinya diam-diam di balik pintu tertutup.

Libra