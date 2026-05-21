Orang yang Tidak Terlalu Banyak Berbagi Informasi di Media Sosial Seringkali Memiliki 7 Ciri Kepribadian yang Kuat Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak banyak berbagi informasi di media sosial / foto: Magnific/westock
JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang membagikan hampir setiap momen hidup mereka secara online—mulai dari makanan yang mereka santap, tempat yang mereka kunjungi, hingga perasaan terdalam yang mereka alami. Namun, di tengah budaya berbagi yang begitu masif, ada juga kelompok orang yang memilih untuk lebih tertutup dan selektif.
Mereka jarang mengunggah kehidupan pribadi, tidak terlalu aktif memperbarui status, dan lebih memilih menjaga privasi daripada mencari perhatian di dunia maya. Menariknya, menurut berbagai kajian psikologi, sikap ini bukan selalu tanda bahwa seseorang antisosial atau tidak percaya diri. Justru, dalam banyak kasus, orang yang tidak terlalu banyak berbagi di media sosial memiliki karakteristik mental dan emosional yang kuat.
Mereka cenderung memiliki kontrol diri yang baik, tingkat kesadaran emosional yang tinggi, serta pemahaman yang lebih matang tentang hubungan sosial dan identitas diri.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (19/5), terdapat tujuh ciri kepribadian kuat yang sering dimiliki oleh orang-orang yang tidak terlalu banyak membagikan kehidupannya di media sosial.
1. Mereka Memiliki Rasa Percaya Diri yang Tidak Bergantung pada Validasi Publik
Salah satu alasan utama mengapa seseorang sering membagikan kehidupan pribadinya di media sosial adalah kebutuhan akan validasi. Likes, komentar, dan jumlah penonton dapat memberikan dorongan dopamin yang membuat seseorang merasa dihargai atau diperhatikan.
Namun, orang yang jarang berbagi biasanya tidak terlalu bergantung pada pengakuan publik untuk merasa bernilai. Mereka mampu merasa cukup tanpa harus mendapat persetujuan dari banyak orang.
Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan self-worth internal atau rasa berharga yang berasal dari dalam diri sendiri. Mereka tidak membutuhkan pembuktian terus-menerus kepada orang lain tentang pencapaian, hubungan, atau gaya hidup mereka.
Orang seperti ini biasanya:
Lebih nyaman menjadi diri sendiri
Tidak mudah terpengaruh opini publik
Tidak merasa perlu membandingkan hidupnya dengan orang lain
Memiliki kestabilan emosional yang lebih baik
Mereka memahami bahwa kehidupan nyata lebih penting daripada citra digital.
2. Mereka Memiliki Kontrol Diri yang Tinggi
Tidak semua orang mampu menahan dorongan untuk membagikan sesuatu secara instan. Ketika mengalami momen bahagia, marah, sedih, atau kecewa, banyak orang langsung menuangkannya ke media sosial.
Sebaliknya, orang yang lebih tertutup cenderung memiliki kemampuan self-regulation atau pengendalian diri yang baik. Mereka berpikir sebelum bertindak dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari apa yang mereka unggah.
Mereka sadar bahwa:
Informasi di internet dapat bertahan lama
Tidak semua hal harus diketahui publik
Emosi sesaat tidak selalu perlu diumbar
Privasi adalah aset penting
Dalam psikologi, kemampuan mengendalikan impuls merupakan tanda kedewasaan emosional. Orang yang mampu menahan diri untuk tidak bereaksi secara impulsif biasanya juga lebih tenang dalam menghadapi konflik di dunia nyata.
3. Mereka Menghargai Privasi dan Batasan Personal
Banyak orang menganggap privasi sebagai sesuatu yang mulai hilang di era digital. Namun bagi sebagian individu, menjaga kehidupan pribadi tetap menjadi prioritas utama.
Orang yang jarang membagikan informasi di media sosial biasanya memiliki batasan personal yang sehat. Mereka memahami bahwa tidak semua orang harus mengetahui detail kehidupan mereka.
Mereka cenderung selektif dalam:
Memilih siapa yang boleh dekat secara emosional
Membagikan masalah pribadi
Menunjukkan hubungan romantis
Mengungkap kondisi keluarga atau pekerjaan
Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai boundary awareness atau kesadaran terhadap batas diri.
Orang dengan batasan yang sehat biasanya:
Lebih sulit dimanipulasi
Tidak mudah terjebak drama sosial
Memiliki hubungan yang lebih berkualitas
Lebih mampu menjaga kesehatan mental
Mereka tidak anti sosial. Mereka hanya memahami bahwa kedekatan emosional tidak harus dipublikasikan.
4. Mereka Lebih Fokus pada Kehidupan Nyata daripada Citra Online
Ada orang yang pergi berlibur untuk menikmati pengalaman. Ada juga yang lebih sibuk mengambil foto demi unggahan media sosial.
Orang yang tidak terlalu aktif membagikan kehidupannya biasanya lebih menikmati momen secara langsung. Mereka lebih hadir dalam kehidupan nyata dibanding sibuk membangun citra digital.
Dalam psikologi, hal ini sering dikaitkan dengan mindfulness atau kemampuan untuk hadir sepenuhnya pada saat ini.
Mereka cenderung:
Menikmati percakapan tanpa terganggu notifikasi
Menghargai pengalaman tanpa perlu dokumentasi berlebihan
Memiliki hubungan interpersonal yang lebih dalam
Lebih sadar terhadap lingkungan sekitar
Karena fokus mereka bukan pada bagaimana terlihat di mata orang lain, mereka sering kali menjalani hidup dengan lebih tenang dan autentik.
5. Mereka Tidak Mudah Terjebak Perbandingan Sosial
Media sosial sering menjadi tempat lahirnya perbandingan sosial. Orang melihat pencapaian, tubuh ideal, gaya hidup mewah, atau hubungan romantis orang lain, lalu mulai merasa hidupnya kurang.
Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai social comparison.
Orang yang lebih jarang menggunakan atau membagikan kehidupan di media sosial biasanya lebih terlindungi dari tekanan ini. Mereka tidak terlalu sibuk memantau kehidupan orang lain dan tidak merasa harus selalu tampil sempurna.
Akibatnya, mereka cenderung:
Lebih puas dengan hidupnya sendiri
Tidak mudah iri
Memiliki kecemasan sosial yang lebih rendah
Lebih fokus pada tujuan pribadi
Mereka memahami bahwa media sosial sering hanya menampilkan sisi terbaik kehidupan seseorang, bukan kenyataan secara utuh.
6. Mereka Cenderung Memiliki Kedalaman Emosional
Orang yang tidak banyak berbagi di media sosial sering kali lebih nyaman memproses emosi secara pribadi. Mereka tidak selalu mencari tempat publik untuk meluapkan perasaan.
Bukan berarti mereka tidak memiliki emosi yang kuat. Justru sebaliknya, banyak dari mereka memiliki refleksi diri yang mendalam.
Mereka biasanya:
Lebih introspektif
Suka berpikir sebelum berbicara
Mengolah emosi secara internal
Memilih berbicara dengan orang terpercaya dibanding publik
Dalam psikologi, orang seperti ini sering memiliki emotional intelligence yang baik, terutama dalam aspek self-awareness.
Mereka mengenali emosi mereka sendiri tanpa harus selalu mencari perhatian atau simpati dari banyak orang.
Kemampuan ini membantu mereka:
Mengambil keputusan dengan lebih tenang
Menghindari konflik emosional yang tidak perlu
Menjalin hubungan yang lebih tulus
Menjadi pendengar yang baik
7. Mereka Memiliki Identitas Diri yang Lebih Stabil
Banyak orang tanpa sadar membentuk identitas berdasarkan respons media sosial. Ketika unggahan mendapat banyak perhatian, mereka merasa percaya diri. Ketika sepi respons, mereka merasa tidak dihargai.
Namun, orang yang tidak terlalu aktif berbagi biasanya memiliki identitas diri yang lebih stabil. Mereka tahu siapa diri mereka tanpa perlu terus-menerus menunjukkannya kepada dunia.
Mereka tidak merasa perlu:
Membuktikan kesuksesan setiap saat
Menampilkan kebahagiaan secara berlebihan
Mencari pengakuan dari orang asing
Mengubah diri demi tren internet
Dalam psikologi perkembangan, identitas diri yang stabil merupakan tanda kematangan emosional dan psikologis.
Orang dengan identitas yang kuat cenderung:
Lebih konsisten dalam prinsip hidup
Tidak mudah terbawa tekanan sosial
Memiliki tujuan yang jelas
Lebih nyaman dengan kesendirian
Mereka tidak bergantung pada dunia maya untuk menentukan siapa diri mereka sebenarnya.
Tidak Aktif di Media Sosial Bukan Berarti Tidak Bahagia
Di masyarakat modern, sering muncul anggapan bahwa orang yang jarang mengunggah kehidupan pribadi berarti tertutup, kurang pergaulan, atau tidak bahagia. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.
Banyak orang yang memilih menjaga privasi justru memiliki kehidupan sosial yang sehat dan hubungan yang mendalam di dunia nyata.
Mereka mungkin:
Lebih menikmati interaksi langsung
Mengutamakan kualitas dibanding kuantitas hubungan
Memisahkan kehidupan pribadi dari konsumsi publik
Menghindari tekanan sosial digital
Psikologi modern menunjukkan bahwa kesehatan mental sering kali lebih baik ketika seseorang tidak terlalu bergantung pada validasi media sosial.
Bukan berarti media sosial selalu buruk. Platform digital tetap bisa menjadi sarana komunikasi, kreativitas, dan koneksi yang positif. Namun, kemampuan untuk menjaga batas dan tidak membiarkan hidup sepenuhnya dikendalikan oleh dunia online merupakan tanda kedewasaan psikologis.
Kesimpulan
Orang yang tidak terlalu banyak berbagi informasi di media sosial sering kali memiliki karakter yang lebih kuat daripada yang terlihat.
Mereka cenderung:
Percaya diri tanpa validasi publik
Memiliki kontrol diri yang baik
Menghargai privasi dan batas personal
Lebih fokus pada kehidupan nyata
Tidak mudah terjebak perbandingan sosial
Memiliki kedalaman emosional
Mempunyai identitas diri yang stabil
Di tengah budaya digital yang mendorong orang untuk terus tampil dan membagikan segala hal, memilih untuk lebih tenang dan selektif justru bisa menjadi bentuk kekuatan.
Karena pada akhirnya, tidak semua hal berharga harus dipublikasikan agar menjadi nyata.
