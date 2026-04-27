Orang Sering Membaca Komentar Tapi Tidak Pernah Ikut Berkomentar: Ternyata Mereka Mengumpulkan 6 Jenis Informasi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sering membaca komentar.
JawaPos.com - Di era digital, kolom komentar telah menjadi “ruang publik” baru. Di sana, orang berdiskusi, berdebat, berbagi pengalaman, bahkan meluapkan emosi.
Namun, tidak semua orang yang hadir di sana ikut bersuara. Ada kelompok yang memilih diam—mereka membaca hampir semua komentar, tetapi tidak pernah ikut menulis apa pun.
Fenomena ini dalam psikologi sering dikaitkan dengan istilah “silent observers” atau pengamat pasif. Mereka bukan tidak punya opini, melainkan memiliki cara berbeda dalam memproses informasi.
Menariknya, penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini sebenarnya sedang mengumpulkan berbagai jenis informasi penting secara diam-diam.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (20/4), terdapat 6 jenis informasi yang mereka kumpulkan:
1. Pola Perilaku Sosial Orang Lain
Orang yang hanya membaca komentar cenderung sangat peka terhadap bagaimana orang lain berinteraksi. Mereka memperhatikan:
Siapa yang mudah tersinggung
Siapa yang argumentatif
Siapa yang rasional atau emosional
Tanpa disadari, mereka sedang mempelajari pola perilaku sosial. Ini membantu mereka memahami dinamika kelompok, bahkan tanpa harus terlibat langsung.
Dalam psikologi sosial, ini berkaitan dengan kemampuan observasi interpersonal—kemampuan membaca situasi sosial secara akurat.
2. Opini Mayoritas vs Minoritas
Mereka juga memperhatikan arah opini dalam sebuah diskusi:
Mana pendapat yang didukung banyak orang
Mana yang ditentang
Mana yang kontroversial
Hal ini memberi mereka gambaran tentang norma sosial yang sedang berlaku. Mereka belajar memahami apa yang “diterima” dan apa yang “ditolak” oleh masyarakat.
Ini penting karena manusia secara alami ingin memahami posisi sosialnya tanpa harus mengambil risiko langsung.
3. Cara Orang Berargumentasi
Pengamat pasif sering kali memperhatikan cara orang menyampaikan pendapat, bukan hanya isi pendapat itu sendiri.
Mereka belajar:
Cara menyusun argumen yang kuat
Cara menyerang argumen orang lain
Kesalahan logika (logical fallacies)
Tanpa disadari, mereka sedang melatih kemampuan berpikir kritis hanya dengan membaca.
4. Emosi dan Reaksi Psikologis
Komentar sering kali penuh emosi—marah, senang, sinis, atau sarkastik. Orang yang tidak berkomentar biasanya mengamati:
Apa yang memicu kemarahan
Apa yang membuat orang merasa tersinggung
Bagaimana emosi menyebar dalam diskusi
Ini membantu mereka memahami dinamika emosi kolektif, yang dalam psikologi disebut sebagai emotional contagion (penularan emosi).
5. Risiko Sosial dari Berpendapat
Salah satu alasan utama mereka tidak berkomentar adalah karena mereka menyadari risiko sosial.
Dengan membaca komentar orang lain, mereka melihat langsung:
Orang yang diserang karena pendapatnya
Komentar yang disalahpahami
Konflik yang muncul dari hal sepele
Akhirnya, mereka belajar bahwa berbicara di ruang publik digital bisa memiliki konsekuensi. Ini membuat mereka lebih selektif—atau memilih diam.
6. Informasi Tersembunyi dan Perspektif Baru
Komentar sering kali berisi pengalaman pribadi atau sudut pandang yang tidak ada di konten utama.
Orang yang membaca tanpa berkomentar biasanya:
Mengumpulkan insight tambahan
Melihat berbagai perspektif
Membandingkan sudut pandang yang berbeda
Ini membuat pemahaman mereka menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan hanya membaca konten utama saja.
Kenapa Mereka Memilih Diam?
Menurut psikologi, ada beberapa alasan umum:
Introversi: lebih nyaman mengamati daripada berbicara
Self-monitoring tinggi: sangat berhati-hati terhadap citra diri
Analitis: lebih fokus memahami daripada bereaksi
Menghindari konflik: tidak ingin terlibat dalam debat yang tidak perlu
Diam bukan berarti pasif. Dalam banyak kasus, justru sebaliknya—mereka aktif secara mental.
Kesimpulan
Orang yang membaca komentar tanpa pernah ikut berkomentar bukanlah “penonton biasa.” Mereka adalah pengamat yang sedang mengumpulkan berbagai informasi penting—mulai dari perilaku sosial, emosi, hingga pola berpikir manusia.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!