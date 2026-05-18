Orang yang Jarang Membagikan Hal Pribadi di Media Sosial Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial sering kali menjadi panggung utama bagi banyak orang untuk membagikan kehidupan mereka. Dari foto liburan, pencapaian karier, kisah asmara, hingga hal-hal kecil seperti kopi pagi atau playlist favorit—semuanya bisa dengan mudah dipublikasikan hanya dalam hitungan detik.



Namun, tidak semua orang merasa nyaman melakukan itu.



Ada sekelompok orang yang aktif menggunakan media sosial, tetapi hampir tidak pernah membagikan hal-hal pribadi. Feed mereka mungkin berisi informasi umum, meme, berita, karya, atau bahkan sangat minim unggahan. Bagi sebagian orang, perilaku ini mungkin terlihat misterius, tertutup, atau bahkan dianggap kurang “gaul”.



Padahal, menurut psikologi, orang yang jarang membagikan kehidupan pribadinya di media sosial sering kali memiliki karakteristik tertentu yang cukup menarik.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (16/5), terdapat tujuh ciri unik yang sering ditemukan pada mereka.



1. Mereka memiliki batasan pribadi yang kuat



Salah satu alasan utama seseorang tidak banyak membagikan kehidupan pribadinya adalah karena mereka memahami pentingnya batasan.



Orang seperti ini tahu bahwa tidak semua hal perlu dikonsumsi publik. Mereka mampu membedakan mana yang layak dibagikan dan mana yang sebaiknya tetap menjadi bagian privat.



Dalam psikologi, kemampuan menetapkan batasan personal merupakan tanda kecerdasan emosional yang baik. Mereka tidak merasa harus membuka semua aspek hidup demi validasi atau keterhubungan sosial.



Bagi mereka, privasi bukan berarti menyembunyikan sesuatu—melainkan bentuk perlindungan terhadap ruang pribadi.



2. Mereka tidak terlalu bergantung pada validasi eksternal



Banyak aktivitas di media sosial secara tidak sadar berkaitan dengan pencarian validasi: likes, komentar, views, atau perhatian.



Sebaliknya, orang yang jarang membagikan hal pribadi cenderung tidak terlalu bergantung pada pengakuan eksternal untuk merasa berharga.



Mereka tidak merasa perlu membuktikan bahwa hidup mereka bahagia, produktif, atau menarik di mata orang lain.



Psikolog menyebut ini sebagai internal locus of control—yakni kecenderungan menilai diri berdasarkan standar internal, bukan opini luar.



Kepuasan mereka lebih banyak berasal dari pengalaman nyata dibanding representasi digital.



3. Mereka lebih selektif dalam membangun kedekatan



Tidak semua orang merasa nyaman membangun koneksi secara publik.



Orang yang minim berbagi hal pribadi biasanya lebih memilih hubungan yang mendalam dan intim dibanding koneksi luas namun dangkal.



Alih-alih mengunggah cerita emosional ke ratusan followers, mereka lebih memilih berbicara langsung dengan satu atau dua orang yang benar-benar dipercaya.



Ini menunjukkan gaya interaksi sosial yang lebih berkualitas daripada kuantitas.



Mereka memahami bahwa kedekatan sejati tidak selalu perlu dipertontonkan.



4. Mereka cenderung lebih reflektif dan introspektif



Orang yang tidak impulsif dalam membagikan kehidupan sering kali lebih reflektif.



Mereka terbiasa memproses pengalaman secara internal sebelum mengekspresikannya.



Saat mengalami momen bahagia, konflik, atau perubahan besar, mereka biasanya memilih merenung, menulis jurnal, atau berbicara secara privat daripada langsung mengunggahnya.



Psikologi mengaitkan introspeksi dengan kesadaran diri yang tinggi.



Mereka lebih tertarik memahami apa yang mereka rasakan daripada buru-buru mengubah pengalaman menjadi konten.



5. Mereka menghargai kualitas hidup offline



Bagi sebagian orang, pengalaman terasa “lebih nyata” setelah diunggah.



Namun, orang yang jarang membagikan kehidupan pribadi sering memiliki perspektif sebaliknya.



Mereka justru menikmati momen secara penuh tanpa tekanan untuk mendokumentasikan atau mempublikasikannya.



Saat liburan, makan malam, atau menghabiskan waktu bersama orang terdekat, fokus mereka biasanya ada pada pengalaman itu sendiri.



Psikolog melihat ini sebagai tanda mindfulness—kemampuan hadir secara utuh di saat ini.



Mereka tidak merasa semua momen perlu bukti digital.



6. Mereka lebih berhati-hati terhadap risiko sosial



Media sosial bisa menjadi ruang yang tidak selalu aman.



Komentar negatif, penilaian, perbandingan sosial, hingga penyalahgunaan informasi adalah risiko nyata.



Orang yang menjaga privasi cenderung lebih sadar akan konsekuensi jangka panjang dari jejak digital.



Mereka berpikir sebelum memposting dan mempertimbangkan dampak informasi pribadi yang tersebar.



Sikap ini sering dikaitkan dengan conscientiousness, salah satu dimensi kepribadian dalam model Big Five yang berkaitan dengan kehati-hatian, tanggung jawab, dan kontrol diri.



7. Mereka merasa identitas diri tidak harus dipamerkan



Pada akhirnya, orang yang jarang membagikan kehidupan pribadinya biasanya memiliki hubungan yang lebih stabil dengan identitas diri.



Mereka tidak merasa perlu terus-menerus menampilkan siapa diri mereka kepada dunia.



Bukan karena tidak percaya diri, tetapi justru karena mereka cukup nyaman dengan dirinya sendiri.



Mereka memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang tahu tentang hidupnya.



Ada rasa aman internal yang membuat mereka tidak terdorong untuk selalu terlihat.



Penutup



Di dunia yang semakin mendorong keterbukaan dan eksposur, memilih untuk menjaga kehidupan pribadi tetap privat bisa terasa seperti tindakan yang tidak biasa.



Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan ini sering kali bukan tanda antisosial, dingin, atau tidak menarik.



Sebaliknya, orang yang jarang membagikan hal pribadi di media sosial sering menunjukkan kualitas seperti batasan yang sehat, kemandirian emosional, refleksi diri, serta penghargaan terhadap hubungan dan pengalaman nyata.



Karena pada akhirnya, tidak semua hal berharga perlu diumumkan ke publik.



