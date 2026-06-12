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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 13 Juni 2026 | 04.12 WIB

Seseorang Suka Menyendiri Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi

seseorang yang suka menyendiri./Magnific/benzoix - Image

seseorang yang suka menyendiri./Magnific/benzoix

JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin ramai dan serba terhubung, orang yang lebih senang menghabiskan waktu sendirian sering kali dianggap antisosial, pemalu, atau sulit bergaul. Padahal, pandangan tersebut tidak selalu benar.

Dalam psikologi, kecenderungan untuk menikmati kesendirian tidak identik dengan kesepian atau ketidakmampuan bersosialisasi. Banyak orang yang memilih menyendiri justru memiliki karakter yang unik dan kualitas kepribadian yang tidak dimiliki semua orang.

Mereka tetap mampu menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi tidak merasa harus selalu berada di tengah keramaian untuk merasa bahagia. Bagi mereka, waktu sendiri adalah kesempatan untuk berpikir, mengisi energi, dan memahami diri dengan lebih baik.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), terdapat tujuh ciri kepribadian langka yang sering ditemukan pada orang yang senang menyendiri menurut perspektif psikologi.

1. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang menikmati kesendirian biasanya memiliki tingkat kesadaran diri atau self-awareness yang tinggi. Mereka terbiasa merenungkan pengalaman, memahami emosi, dan mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan.

Kebiasaan ini membuat mereka lebih mengenal kelebihan dan kekurangannya sendiri. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain karena memiliki pemahaman yang kuat tentang siapa diri mereka sebenarnya.

Kemampuan mengenali diri sendiri juga membantu mereka mengambil keputusan yang lebih matang dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.

2. Lebih Mandiri dalam Berpikir dan Bertindak

Salah satu karakteristik yang menonjol dari orang yang suka menyendiri adalah kemandirian. Mereka tidak selalu membutuhkan persetujuan atau validasi dari lingkungan sekitar untuk merasa percaya diri.

Editor: Hanny Suwindari
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