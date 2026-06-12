11 Kepribadian Unik Orang yang Tumbuh dalam Keluarga Kaya sejak Kecil Menurut Psikologi

JawaPos.com - Psikologi kekayaan mengungkap bahwa tumbuh dalam keluarga kaya membentuk kepribadian orang dengan sifat unik yang berbeda dari mereka yang kaya di kemudian hari.

Cara mereka diperlakukan oleh orang tua dan lingkungan sekitar turut membentuk sifat unik yang melekat pada karakter orang kaya sejak masa kecil.

Psikologi kekayaan menunjukkan bahwa tumbuh dalam keluarga kaya tidak selalu identik dengan kehidupan yang mudah dan bebas dari tekanan batin.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (12/6), berikut sebelas sifat unik yang umumnya dimiliki oleh orang dewasa yang tumbuh dalam keluarga kaya dengan harta berlimpah sejak kecil.

1. Memiliki kepercayaan diri yang tidak biasa

Studi dalam jurnal Emotion menemukan bahwa orang dengan penghasilan lebih tinggi cenderung merasa lebih bangga, berani, dan percaya diri secara alami.

Tumbuh dalam keluarga kaya dengan akses pendidikan terbaik dan status sosial tinggi membentuk rasa percaya diri yang sangat kuat dalam diri mereka.

2. Tidak mudah terkesan oleh barang-barang mahal

Orang yang tumbuh dalam keluarga kaya memahami bahwa kekayaan sejati bersifat tenang dan tidak perlu ditunjukkan melalui barang-barang mewah yang mencolok.