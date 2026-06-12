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Rabbany Wanadriani
Jumat, 12 Juni 2026 | 21.20 WIB

10 Ciri Kepribadian yang Dimiliki Orang-orang Sukses, Anda Salah Satunya?

ilustrasi orang sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Orang-orang yang selalu sukses memiliki sesuatu yang unik dalam diri mereka.

Tampaknya rahasia mereka bukanlah keberuntungan atau kebetulan, melainkan kerja keras dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan.

Orang-orang seperti itu memiliki beberapa ciri kepribadian yang menjadi bahan rahasia kesuksesan mereka.

Melansir mindvalley, berikut 10 ciri kepribadian yang dimiliki oleh orang-orang sukses.

1. Mereka menerima kegagalan

Orang-orang sukses memiliki persepsi yang jelas tentang kegagalan. Sementara banyak orang menganggapnya sebagai kegagalan atau tanda kekalahan, orang-orang ini melihatnya sebagai sebuah peluang.

Bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan. Kegagalan memberikan pelajaran dan pencerahan yang sulit ditemukan di tempat lain.

Oleh karena itu, mereka tidak menghindari kegagalan dan justru menerimanya.

2. Mereka selalu ingin tahu

Editor: Setyo Adi Nugroho
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