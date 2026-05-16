6 Perilaku Kelas Menengah Ini Sering Dipandang Rendah oleh Kelas Atas, Apa Saja?

JawaPos.com – Perbedaan gaya hidup dan cara bersikap antar kelompok sosial kerap memunculkan kesalahpahaman maupun penilaian tertentu di masyarakat.

Tidak jarang, sebagian kalangan kelas atas memandang beberapa kebiasaan yang umum dilakukan kelas menengah sebagai sesuatu yang kurang berkelas atau kurang sesuai dengan standar mereka.

Dalam kajian psikologi, disebutkan ada sejumlah perilaku yang identik dengan kelas menengah dan sering kali dipandang sebelah mata oleh kalangan atas.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku kelas menengah yang kerap mendapat penilaian seperti itu.

1. Terlalu menekankan pada tabungan

Di rumah tangga kelas menengah, gagasan menabung sering kali menjadi hal yang terpenting.

Selalu ada fokus pada pembelian besar berikutnya atau menabung untuk masa depan.

Ini bukanlah hal yang buruk. Namun, bagi kelas atas, hal ini dianggap sebagai bentuk pandangan jangka pendek.

Individu kelas atas, dengan pendapatan sekali pakai yang lebih besar, cenderung memprioritaskan investasi daripada tabungan.

Mereka melihat investasi sebagai cara untuk mengembangkan kekayaan dan mengamankan masa depan keuangan.

2. Memprioritaskan kenyamanan di atas kemewahan

Individu kelas menengah sering terlihat memilih kenyamanan dan fungsionalitas dalam hal pilihan mereka, baik itu pakaian, kendaraan, atau bahkan dekorasi rumah.