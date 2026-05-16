9 Perilaku yang Dilakukan Orang di Toko yang Membuat Kasir Mampu Menebak Situasi Keuangan Mereka Menurut Psikologi

JawaPos.com - Saat berada di toko, banyak orang merasa dirinya hanyalah pembeli biasa yang datang, memilih barang, lalu membayar. Namun bagi kasir yang setiap hari berinteraksi dengan ratusan pelanggan, ada banyak pola perilaku kecil yang tanpa sadar memperlihatkan kondisi psikologis sekaligus situasi finansial seseorang.



Kasir bukan hanya melihat uang yang keluar dari dompet pelanggan. Mereka juga memperhatikan cara orang mengambil keputusan, cara berbicara, ekspresi saat melihat harga, hingga kebiasaan kecil ketika membayar. Dalam psikologi perilaku konsumen, tindakan-tindakan mikro seperti ini sering disebut sebagai “behavioral cues”, yaitu petunjuk perilaku yang dapat mengungkap pola pikir, tingkat stres finansial, rasa aman ekonomi, bahkan kebiasaan mengelola uang.



Tentu saja, tidak semua tebakan kasir selalu benar. Situasi keuangan seseorang jauh lebih kompleks daripada sekadar isi keranjang belanja. Namun pengalaman panjang membuat banyak pekerja ritel mampu membaca kecenderungan tertentu hanya dari interaksi singkat beberapa menit.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (15/5), terdapat sembilan perilaku di toko yang sering membuat kasir mampu menebak kondisi finansial pelanggan menurut sudut pandang psikologi.



1. Menghitung Total Belanja Berulang Kali Sebelum Membayar



Perilaku ini sangat umum ditemukan di minimarket maupun supermarket. Ada pelanggan yang terus menghitung isi keranjang, membuka kalkulator di ponsel, lalu mencocokkan jumlah belanja dengan uang yang mereka bawa.



Secara psikologis, perilaku ini menunjukkan tingkat kesadaran finansial yang tinggi, tetapi juga sering berkaitan dengan tekanan ekonomi. Orang yang hidup dengan anggaran ketat cenderung mengalami “financial vigilance”, yaitu kondisi ketika otak terus memantau pengeluaran agar tidak melewati batas kemampuan.



Kasir biasanya dapat langsung mengenali pelanggan yang benar-benar sedang menjaga pengeluaran dibanding pelanggan yang hanya teliti. Tanda-tandanya terlihat dari ekspresi tegang ketika total belanja muncul di layar atau dari kebiasaan membatalkan barang tertentu sesaat sebelum pembayaran.



Dalam psikologi perilaku konsumen, orang yang mengalami kecemasan finansial biasanya lebih sensitif terhadap angka kecil. Selisih beberapa ribu rupiah saja dapat memengaruhi keputusan mereka.



Namun menariknya, perilaku ini tidak selalu berarti seseorang miskin. Banyak orang yang secara ekonomi mapan juga sangat disiplin terhadap anggaran. Bedanya, mereka biasanya terlihat lebih tenang saat menghitung.



2. Langsung Mengembalikan Barang Setelah Melihat Harga



Kasir sering melihat pelanggan membawa banyak barang, tetapi kemudian membatalkan beberapa produk setelah harga dipindai.



Secara psikologis, tindakan ini menunjukkan adanya konflik antara keinginan dan kemampuan finansial. Dalam teori “cognitive dissonance”, seseorang mengalami ketidaknyamanan mental ketika keinginan konsumtif bertabrakan dengan kondisi keuangan nyata.



Orang yang sedang mengalami tekanan ekonomi cenderung lebih impulsif saat mengambil barang, tetapi kemudian menyesal ketika melihat total pembayaran.



Kasir biasanya bisa membaca situasi ini dari bahasa tubuh pelanggan:



Mendadak diam setelah mendengar total harga

Menghela napas panjang

Tertawa kecil karena malu

Mengatakan “waduh mahal juga ya”

Memilih barang mana yang harus dikembalikan



Dalam banyak kasus, perilaku ini memperlihatkan bahwa seseorang sedang berusaha mempertahankan gaya hidup tertentu meski kondisi keuangannya sedang tidak nyaman.



3. Membayar dengan Sangat Banyak Uang Kecil



Tidak sedikit pelanggan membayar menggunakan receh, uang lipatan kecil, atau hasil kumpulan dari beberapa kantong berbeda.



Bagi kasir berpengalaman, perilaku ini sering menjadi tanda bahwa pelanggan sedang mengatur uang secara sangat ketat.



Secara psikologis, orang yang mengalami keterbatasan finansial cenderung memiliki hubungan emosional yang lebih kuat terhadap nominal kecil. Mereka melihat setiap pecahan uang sebagai sesuatu yang penting.



Fenomena ini berkaitan dengan konsep “scarcity mindset” atau pola pikir kelangkaan. Ketika seseorang merasa sumber daya terbatas, otak menjadi jauh lebih fokus terhadap detail kecil, termasuk uang receh.



Namun ada sisi lain yang menarik. Beberapa orang kaya justru tampak santai terhadap uang kecil karena otak mereka tidak menganggap nominal tersebut signifikan terhadap keamanan finansial mereka.



Kasir biasanya dapat membedakan mana pelanggan yang sekadar ingin menghabiskan receh dan mana yang memang benar-benar sedang bertahan dengan sisa uang yang ada.



4. Sangat Lama Membandingkan Harga Antarproduk



Ada pelanggan yang bisa berdiri lama di depan rak hanya untuk membandingkan dua produk dengan selisih harga kecil.



Dalam psikologi ekonomi, perilaku ini sering dikaitkan dengan kebutuhan kontrol terhadap pengeluaran.



Orang yang kondisi finansialnya stabil biasanya membeli berdasarkan kenyamanan, kualitas, atau kebiasaan. Sebaliknya, orang yang sedang menghadapi tekanan ekonomi lebih fokus mencari nilai paling maksimal dari setiap uang yang dikeluarkan.



Kasir sering bisa menebak tipe pelanggan ini ketika mereka datang ke meja pembayaran sambil terus bertanya:



“Yang ini lagi diskon ya?”

“Kalau pakai member lebih murah?”

“Ada promo lain?”

“Selisihnya berapa?”



Secara psikologis, perilaku ini menunjukkan otak sedang bekerja dalam mode efisiensi tinggi. Individu menjadi lebih sensitif terhadap potensi kerugian dibanding kesenangan.



Teori “loss aversion” menjelaskan bahwa manusia lebih takut kehilangan uang daripada merasa senang mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama.



5. Membeli Banyak Barang Murah Secara Impulsif



Menariknya, perilaku yang justru sering dianggap sebagai tanda banyak uang kadang menunjukkan kebalikannya.



Sebagian pelanggan membeli banyak barang kecil yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan:



Snack berlebihan

Minuman promo

Aksesori murah

Barang diskon yang tidak direncanakan



Dalam psikologi perilaku, ini disebut “compensatory consumption”, yaitu kebiasaan membeli sesuatu untuk memperbaiki suasana hati atau memberi rasa nyaman sementara.



Orang yang sedang stres secara finansial terkadang tetap ingin merasakan sensasi “mampu membeli”, sehingga mereka memilih barang-barang murah dalam jumlah banyak.



Kasir berpengalaman sering melihat pola ini berulang. Pelanggan tampak sangat tertarik pada label diskon meski total akhirnya justru membengkak.



Sebaliknya, orang dengan kondisi finansial lebih stabil sering membeli lebih sedikit tetapi langsung pada barang yang benar-benar dibutuhkan.



6. Terlihat Sangat Gugup Saat Kartu Pembayaran Diproses



Kasir biasanya sangat peka terhadap ekspresi pelanggan ketika kartu debit atau kredit sedang diproses.



Ada orang yang tetap santai sambil memainkan ponsel. Namun ada juga yang tampak tegang, terus memperhatikan mesin pembayaran, atau bahkan mendadak banyak bicara.



Secara psikologis, kecemasan ini sering muncul karena ketidakpastian kondisi saldo atau rasa takut transaksi gagal.



Fenomena ini berkaitan dengan “financial anxiety”, yaitu kecemasan yang muncul akibat tekanan ekonomi.



Orang yang mengalami stres keuangan cenderung mengalami:



Detak jantung meningkat saat pembayaran

Pikiran berlebihan tentang saldo

Rasa malu jika kartu ditolak

Ketakutan dinilai orang lain



Kasir yang sering menghadapi situasi seperti ini biasanya dapat mengenali pola kecemasan hanya dari perubahan ekspresi wajah pelanggan.



7. Selalu Bertanya Harga Sebelum Barang Dipindai



Perilaku ini tampak sederhana, tetapi sering memberikan petunjuk besar tentang kondisi finansial seseorang.



Pelanggan yang berkali-kali memastikan harga biasanya sedang menjaga agar pengeluaran tetap dalam batas tertentu.



Dalam psikologi keputusan, perilaku ini menunjukkan tingginya “mental accounting”, yaitu kebiasaan otak memisahkan uang ke dalam kategori tertentu.



Contohnya:



Uang makan tidak boleh lewat batas

Uang belanja mingguan harus cukup

Ada nominal maksimal untuk kebutuhan harian



Kasir sering melihat pelanggan seperti ini sangat berhati-hati bahkan untuk pengeluaran kecil.



Menariknya, orang yang sangat kaya kadang justru jarang melihat harga sama sekali karena keputusan mereka lebih dipengaruhi kenyamanan dan waktu daripada nominal.



8. Membeli Barang Mewah Bersamaan dengan Produk Sangat Murah



Perilaku kontras ini sering membuat kasir penasaran.



Misalnya:



Membeli kopi premium tetapi mi instan termurah

Membeli skincare mahal tetapi menghitung uang receh

Membeli rokok mahal tetapi mengurangi kebutuhan lain



Dalam psikologi konsumen, perilaku ini dapat menunjukkan adanya prioritas emosional tertentu.



Manusia tidak selalu membelanjakan uang secara rasional. Banyak orang rela menghemat besar-besaran di satu area demi mempertahankan kenyamanan atau identitas diri pada area lain.



Fenomena ini disebut “selective indulgence”, yaitu kebiasaan memberi hadiah pada diri sendiri meski kondisi finansial sedang terbatas.



Kasir yang sering berinteraksi dengan pelanggan biasanya dapat melihat pola pengorbanan seperti ini hanya dari kombinasi barang yang dibeli.



9. Terlalu Sering Meminta Maaf Saat Bertransaksi



Ada pelanggan yang terus meminta maaf karena:



Membayar dengan uang kecil

Membatalkan barang

Mencari kartu pembayaran

Menggunakan kupon diskon

Meminta pengecekan harga



Secara psikologis, perilaku ini sering berkaitan dengan rasa malu terhadap kondisi ekonomi.



Masyarakat sering mengaitkan kemampuan finansial dengan harga diri. Akibatnya, orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi bisa merasa dirinya merepotkan orang lain.



Padahal bagi kasir, situasi seperti itu merupakan hal biasa.



Dalam psikologi sosial, kondisi ini disebut “financial shame”, yaitu rasa malu akibat tekanan ekonomi atau ketidakmampuan memenuhi standar sosial tertentu.



Kasir yang berpengalaman biasanya bisa langsung merasakan ketika seseorang sedang membawa beban finansial hanya dari nada bicara dan cara mereka meminta maaf berulang kali.



Mengapa Kasir Bisa Sangat Peka terhadap Kondisi Finansial Pelanggan?



Pekerja ritel berinteraksi dengan manusia setiap hari dalam jumlah besar. Pengalaman tersebut secara tidak langsung melatih kemampuan membaca pola perilaku.



Mereka melihat:



Cara orang mengambil keputusan

Respons emosional terhadap harga

Bahasa tubuh saat membayar

Tingkat percaya diri pelanggan

Cara seseorang memperlakukan uang



Dalam psikologi, manusia memang sering memperlihatkan kondisi emosional dan finansial melalui tindakan kecil yang dilakukan berulang.



Namun penting dipahami bahwa semua ini hanyalah kecenderungan, bukan fakta mutlak.



Seseorang yang tampak hemat belum tentu miskin. Seseorang yang tampak boros belum tentu kaya. Seseorang yang gugup saat membayar belum tentu tidak punya uang.



Banyak faktor lain yang memengaruhi perilaku belanja, termasuk trauma masa kecil, kebiasaan keluarga, pengalaman hidup, budaya, hingga kepribadian.



Kesimpulan



Aktivitas sederhana di toko ternyata bisa memperlihatkan banyak hal tentang kondisi psikologis dan kebiasaan finansial seseorang.



Mulai dari cara menghitung belanja, memilih diskon, hingga ekspresi saat kartu diproses, semuanya dapat menjadi petunjuk yang sering dibaca oleh kasir berpengalaman.



Psikologi menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan uang bukan sekadar soal angka, melainkan juga rasa aman, identitas diri, kecemasan, dan kebutuhan emosional.



Karena itu, perilaku kecil saat berbelanja sering kali mencerminkan apa yang sedang terjadi di balik kehidupan seseorang.



