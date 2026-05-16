Jika Seorang Pria Melakukan 10 Perilaku Ini, Dia Mulai Kehilangan Minat Padamu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, perubahan kecil sering kali menjadi sinyal yang paling kuat. Tidak semua pria akan secara langsung mengatakan bahwa perasaannya mulai berubah. Banyak di antaranya justru menunjukkan tanda-tanda secara perlahan melalui perilaku sehari-hari.



Psikologi hubungan menjelaskan bahwa ketertarikan emosional biasanya terlihat dari perhatian, konsistensi, rasa ingin tahu, dan keterlibatan emosional. Ketika semua itu mulai memudar, perilaku seseorang pun ikut berubah.



Namun penting untuk dipahami: satu atau dua tanda tidak selalu berarti hubungan sudah berakhir. Setiap orang bisa mengalami stres, tekanan kerja, masalah keluarga, atau kelelahan mental yang memengaruhi cara mereka berinteraksi. Tetapi jika banyak tanda di bawah ini muncul secara terus-menerus dan terasa berbeda dari biasanya, itu bisa menjadi sinyal bahwa minatnya mulai menurun.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (15/5), terdapat 10 perilaku yang menurut psikologi sering muncul ketika seorang pria mulai kehilangan ketertarikan dalam hubungan.



1. Dia Tidak Lagi Antusias Menghubungimu



Di awal hubungan, seseorang yang tertarik biasanya akan mencari alasan untuk berbicara. Pesan sederhana seperti “udah makan?” atau “lagi apa?” sebenarnya bukan soal topiknya, melainkan tentang keinginan untuk tetap terhubung.



Ketika minat mulai menurun, komunikasi berubah menjadi formal, singkat, dan terasa seperti kewajiban.



Tanda-tandanya bisa berupa:



Membalas pesan sangat lama tanpa alasan jelas

Jawaban pendek dan dingin

Jarang memulai percakapan

Tidak lagi penasaran dengan harimu

Terlihat aktif di media sosial tetapi mengabaikan pesanmu



Dalam psikologi interpersonal, ketertarikan emosional biasanya menciptakan dorongan alami untuk mempertahankan koneksi. Saat dorongan itu hilang, komunikasi sering menjadi hal pertama yang berubah.



Yang paling terasa bukan hanya frekuensi chat yang berkurang, tetapi energi emosional di dalam percakapannya.



2. Dia Mulai Menghindari Waktu Bersamamu



Seseorang yang benar-benar menyukai pasangannya biasanya ingin melibatkan dirinya dalam kehidupan pasangan tersebut. Bahkan ketika sibuk, mereka tetap berusaha menyediakan waktu.



Ketika seorang pria mulai kehilangan minat, kebersamaan terasa seperti beban, bukan kebutuhan emosional.



Dia mungkin mulai:



Sering membatalkan janji

Mengurangi ajakan bertemu

Selalu punya alasan untuk sibuk

Terlihat tidak menikmati waktu bersama

Lebih nyaman menghabiskan waktu dengan orang lain



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa manusia cenderung mengalokasikan waktu pada hal yang memiliki nilai emosional tinggi bagi mereka. Ketika seseorang tidak lagi memprioritaskan kehadiranmu, itu sering menjadi tanda perubahan perasaan.



Yang perlu diperhatikan adalah pola konsistensinya. Semua orang bisa sibuk sesekali, tetapi jika penghindaran menjadi kebiasaan, itu patut diperhatikan.



3. Dia Tidak Lagi Mendengarkanmu dengan Tulus



Mendengarkan adalah bentuk perhatian emosional.



Pria yang tertarik biasanya akan mengingat detail kecil tentangmu: makanan favorit, cerita pekerjaanmu, hal-hal yang membuatmu stres, atau bahkan cerita random yang pernah kamu sampaikan.



Ketika minat mulai memudar, dia mungkin:



Sering lupa cerita penting

Terlihat tidak fokus saat berbicara

Sibuk bermain ponsel ketika bersamamu

Memberikan respons seadanya

Tidak bertanya lebih lanjut tentang perasaanmu



Dalam psikologi komunikasi, perhatian aktif adalah indikator keterlibatan emosional. Ketika seseorang berhenti benar-benar mendengarkan, itu sering berarti koneksi emosionalnya mulai melemah.



Kamu mungkin mulai merasa “sendirian” meskipun sedang bersama dia.



4. Dia Menjadi Sangat Mudah Kesal



Saat seseorang memiliki ketertarikan emosional yang kuat, mereka biasanya lebih toleran terhadap kekurangan pasangan.



Tetapi ketika minat mulai turun, hal-hal kecil tiba-tiba terasa mengganggu.



Contohnya:



Mudah marah karena hal sepele

Nada bicara menjadi dingin

Terlihat cepat bosan saat berbicara

Sering menyalahkanmu

Bereaksi berlebihan terhadap kesalahan kecil



Psikologi afeksi menjelaskan bahwa ketika koneksi emosional melemah, tingkat empati dan kesabaran terhadap pasangan juga bisa menurun.



Bukan berarti semua pertengkaran adalah tanda kehilangan cinta. Namun jika dia terlihat terus-menerus terganggu oleh keberadaanmu, ada kemungkinan emosinya mulai berubah.



5. Dia Tidak Lagi Tertarik pada Kehidupanmu



Pria yang benar-benar peduli biasanya ingin tahu apa yang terjadi dalam hidupmu.



Dia akan bertanya:



Bagaimana pekerjaanmu?

Apa yang membuatmu stres?

Bagaimana hubunganmu dengan keluarga?

Apa impianmu?



Ketika minat mulai hilang, rasa ingin tahu itu ikut memudar.



Dia mungkin berhenti menanyakan kabarmu, tidak tertarik mendengar pencapaianmu, atau tampak acuh terhadap masalah yang sedang kamu hadapi.



Dalam teori psikologi hubungan, rasa ingin tahu emosional adalah tanda investasi emosional. Ketika investasi itu berkurang, pasangan sering menjadi kurang terlibat dalam dunia satu sama lain.



Hubungan mulai terasa dangkal dan mekanis.



6. Kontak Fisik Mulai Berkurang



Afeksi fisik bukan hanya tentang hubungan intim. Sentuhan kecil seperti menggenggam tangan, memeluk, atau menyentuh bahumu juga merupakan bentuk koneksi emosional.



Jika seorang pria mulai kehilangan minat, perubahan ini sering terlihat dari bahasa tubuhnya.



Misalnya:



Jarang memelukmu

Menghindari kontak mata

Tidak lagi mencari kedekatan fisik

Sentuhan terasa dingin atau formal

Kehangatan emosional berkurang



Psikologi nonverbal menunjukkan bahwa tubuh sering mengungkapkan apa yang tidak diucapkan oleh mulut.



Tentu saja ada pengecualian. Stres, kelelahan, atau masalah pribadi juga dapat memengaruhi keintiman fisik. Tetapi jika perubahan ini muncul bersamaan dengan tanda-tanda lain, itu bisa menunjukkan penurunan ketertarikan.



7. Dia Tidak Lagi Membicarakan Masa Depan Bersamamu



Seseorang yang serius biasanya secara alami memasukkan pasangannya ke dalam rencana masa depan.



Tidak harus selalu tentang pernikahan. Bisa sesederhana:



Rencana liburan bersama

Target hidup beberapa bulan ke depan

Acara keluarga

Impian yang ingin diwujudkan bersama



Ketika minat mulai menghilang, topik masa depan sering ikut menghilang.



Dia mungkin:



Menghindari pembicaraan komitmen

Menjawab samar saat membahas masa depan

Tidak lagi membuat rencana jangka panjang

Terlihat tidak antusias membangun sesuatu bersama



Dalam psikologi komitmen, seseorang cenderung berinvestasi pada masa depan ketika mereka masih melihat nilai emosional dalam hubungan tersebut.



Jika dia mulai hidup seolah kamu tidak termasuk dalam rencananya, itu bisa menjadi tanda penting.



8. Dia Menjadi Lebih Tertutup Secara Emosional



Kedekatan emosional membutuhkan keterbukaan.



Pria yang merasa nyaman dan terhubung biasanya akan membagikan pikiran, tekanan, ketakutan, atau pengalaman pribadinya.



Ketika dia mulai kehilangan minat, dia bisa menjadi:



Sangat dingin

Sulit diajak bicara serius

Tidak lagi berbagi cerita pribadi

Menjawab “nggak apa-apa” terus-menerus

Terlihat menjaga jarak emosional



Psikologi attachment menjelaskan bahwa manusia cenderung membuka diri kepada orang yang mereka rasa penting secara emosional.



Jika dia mulai menutup diri sepenuhnya, hubungan bisa terasa seperti kehilangan keintiman batin.



9. Dia Berhenti Berusaha Membuatmu Bahagia



Ketika seseorang peduli, mereka biasanya memiliki keinginan alami untuk melihat pasangannya tersenyum.



Usaha kecil seperti:



Mengingat hal favoritmu

Memberi perhatian sederhana

Menenangkanmu saat sedih

Menyisihkan waktu untukmu

Membuatmu merasa dihargai



adalah tanda keterlibatan emosional.



Namun ketika minat mulai menurun, usaha itu perlahan menghilang.



Dia mungkin mulai bersikap pasif dan merasa tidak peduli apakah kamu bahagia atau tidak.



Dalam psikologi hubungan, perilaku prososial terhadap pasangan biasanya berkaitan erat dengan kedekatan emosional. Saat koneksi melemah, motivasi untuk berusaha juga ikut menurun.



Yang menyakitkan sering kali bukan tindakan besar, melainkan hilangnya perhatian kecil yang dulu terasa alami.



10. Intuisimu Terus Mengatakan Ada yang Berubah



Banyak orang mengabaikan intuisi mereka karena takut dianggap terlalu sensitif.



Padahal dalam banyak kasus, intuisi muncul dari pola perilaku kecil yang diamati otak secara tidak sadar.



Kamu mungkin mulai merasa:



Ada jarak emosional

Energinya berbeda

Dia hadir secara fisik tetapi tidak secara emosional

Hubungan terasa kosong

Kamu terus-menerus merasa tidak aman



Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia sangat peka terhadap perubahan perilaku interpersonal, bahkan ketika perubahan itu sulit dijelaskan secara logis.



Intuisi bukan selalu bukti mutlak, tetapi juga bukan sesuatu yang harus diabaikan.



Apa yang Harus Dilakukan Jika Kamu Merasa Dia Kehilangan Minat?



Menemukan tanda-tanda di atas bukan berarti kamu harus langsung panik atau menyalahkan diri sendiri.



Hal terpenting adalah melihat situasi secara objektif.



Beberapa langkah yang bisa dilakukan:



1. Jangan Langsung Menuduh



Memojokkan pasangan dengan emosi berlebihan biasanya hanya membuat komunikasi semakin buruk.



Cobalah memulai percakapan dengan tenang dan jujur.



Contoh:



“Aku merasa akhir-akhir ini kita agak menjauh. Kamu juga merasakannya nggak?”



Pendekatan yang dewasa lebih efektif dibanding menyerang atau menebak-nebak.



2. Perhatikan Konsistensi, Bukan Satu Kejadian



Semua orang bisa berubah sementara karena stres, pekerjaan, masalah keluarga, atau kelelahan mental.



Yang perlu diperhatikan adalah pola jangka panjang.



Jika perilaku dingin berlangsung terus-menerus tanpa usaha memperbaiki hubungan, kemungkinan memang ada perubahan perasaan.



3. Jangan Kehilangan Harga Dirimu



Salah satu kesalahan terbesar adalah memohon perhatian dari seseorang yang sudah tidak lagi berinvestasi secara emosional.



Hubungan sehat membutuhkan usaha dari dua arah.



Kamu layak mendapatkan seseorang yang hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional.



4. Fokus pada Komunikasi yang Jujur



Terkadang hubungan masih bisa diperbaiki jika kedua pihak mau terbuka.



Tetapi jika hanya satu orang yang terus berusaha sementara yang lain sudah menyerah secara emosional, hubungan akan terasa melelahkan.



Komunikasi yang jujur lebih baik daripada terus hidup dalam ketidakpastian.



Kesimpulan



Ketika seorang pria mulai kehilangan minat, perubahan itu biasanya muncul melalui perilaku sehari-hari sebelum diucapkan secara langsung.



Mulai dari komunikasi yang dingin, berkurangnya perhatian, menghindari kebersamaan, hingga hilangnya keterlibatan emosional — semuanya bisa menjadi sinyal bahwa hubungan sedang berubah.



Namun penting untuk melihat keseluruhan pola, bukan hanya satu tindakan.



Hubungan yang sehat dibangun oleh perhatian, usaha, keterbukaan, dan koneksi emosional dari kedua pihak. Jika semua itu mulai hilang secara konsisten, mungkin sudah waktunya untuk melakukan percakapan yang jujur tentang arah hubungan kalian.



Dan yang paling penting: jangan pernah mengukur nilai dirimu berdasarkan kemampuan seseorang untuk mempertahankan minatnya.



