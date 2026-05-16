Jika Anak-Anak Anda yang Sudah Dewasa Jarang Berkunjung atau Menelepon, Kemungkinan Anda Menunjukkan 8 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hubungan antara orang tua dan anak berubah seiring waktu. Saat anak masih kecil, orang tua menjadi pusat dunia mereka. Namun ketika mereka tumbuh dewasa, memiliki pekerjaan sendiri, pasangan sendiri, dan kehidupan yang semakin kompleks, hubungan itu ikut berubah bentuk.



Banyak orang tua merasa sedih ketika anak-anak mereka mulai jarang menelepon, jarang berkunjung, atau terlihat menjaga jarak secara emosional. Reaksi pertama biasanya adalah menyalahkan kesibukan, pasangan anak, teknologi, atau perubahan generasi. Memang, semua faktor itu bisa berpengaruh. Tetapi psikologi hubungan keluarga menunjukkan bahwa terkadang ada pola perilaku tertentu dari orang tua yang secara tidak sadar membuat anak dewasa merasa tidak nyaman untuk dekat.



Hal yang penting dipahami adalah: sebagian besar orang tua tidak berniat menyakiti anak-anak mereka. Banyak perilaku ini muncul dari rasa sayang, kekhawatiran, pengalaman hidup yang keras, atau kebiasaan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.



Namun niat baik tidak selalu menghasilkan dampak yang baik.



Jika anak-anak Anda yang sudah dewasa mulai menjaga jarak, mungkin inilah saatnya melihat hubungan itu dengan lebih jujur dan reflektif.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (15/5), terdapat delapan perilaku yang menurut psikologi sering membuat anak dewasa enggan sering menghubungi orang tuanya.



1. Terlalu Sering Mengkritik, Bahkan dalam Hal Kecil



Banyak orang tua merasa mereka hanya “memberi masukan”. Tetapi bagi anak dewasa, komentar yang terus-menerus bisa terasa seperti penolakan.



Contohnya:



“Rumahmu berantakan sekali.”

“Kamu tambah gemuk ya.”

“Cara mendidik anakmu kurang tepat.”

“Kenapa pekerjaanmu tidak cari yang lebih stabil?”



Komentar seperti ini mungkin terdengar sepele bagi orang tua, tetapi jika terjadi terus-menerus, anak akan mulai mengasosiasikan kunjungan atau telepon dengan rasa tidak nyaman.



Dalam psikologi, kritik yang konstan dapat menciptakan hubungan defensif. Anak dewasa merasa mereka harus selalu menjaga diri, menjelaskan keputusan mereka, atau membuktikan bahwa mereka cukup baik.



Akhirnya, menjaga jarak terasa lebih aman daripada terus merasa dihakimi.



Yang menarik, banyak orang tua bahkan tidak sadar bahwa mereka terlalu kritis karena mereka menganggap itu bentuk perhatian.



Padahal perhatian yang sehat biasanya membuat seseorang merasa didukung, bukan diperkecil.



Cara memperbaikinya



Sebelum memberi komentar, tanyakan pada diri sendiri:



Apakah ini benar-benar perlu dikatakan?

Apakah komentar ini membantu atau hanya melampiaskan opini?

Apakah saya lebih banyak mengkritik daripada menghargai?



Sering kali, anak dewasa lebih membutuhkan penerimaan daripada nasihat.



2. Selalu Ingin Mengontrol Kehidupan Anak



Sebagian orang tua sulit menerima bahwa anak mereka sudah menjadi individu mandiri.



Mereka masih ingin:



Mengatur keputusan karier

Mengatur cara mengasuh cucu

Menentukan pasangan yang dianggap cocok

Ikut campur urusan keuangan

Menuntut anak mengikuti semua keinginan keluarga



Dalam teori psikologi perkembangan, masa dewasa adalah fase di mana seseorang membangun identitas dan otonomi. Ketika orang tua terus mencoba mengendalikan keputusan mereka, anak merasa kebebasannya tidak dihargai.



Akibatnya, banyak anak dewasa memilih membatasi komunikasi agar tidak terus-menerus ditekan.



Kadang kontrol ini muncul dalam bentuk yang sangat halus, misalnya:



“Mama cuma khawatir.”

“Mama lebih pengalaman.”

“Kalau kamu dengar dari dulu, hidupmu pasti lebih baik.”



Kalimat seperti ini membuat anak merasa pendapat mereka tidak dianggap setara.



Cara memperbaikinya



Belajarlah membedakan antara mendukung dan mengendalikan.



Dukungan berarti hadir ketika diminta. Kontrol berarti memaksa anak mengikuti kehendak Anda.



Anak dewasa lebih nyaman dekat dengan orang tua yang menghormati pilihan hidup mereka, meskipun berbeda pandangan.



3. Membuat Anak Merasa Bersalah



Rasa bersalah adalah salah satu alat emosional paling umum dalam hubungan keluarga.



Banyak orang tua menggunakannya tanpa sadar melalui kalimat seperti:



“Sekarang kamu sudah lupa sama orang tua.”

“Dulu Mama capek membesarkan kamu.”

“Kalau bukan karena kami, kamu tidak akan jadi seperti sekarang.”

“Mama cuma punya kamu.”



Tujuannya mungkin untuk mendapatkan perhatian atau kasih sayang. Namun secara psikologis, guilt-tripping membuat hubungan terasa melelahkan secara emosional.



Alih-alih merasa ingin dekat, anak justru merasa setiap interaksi dipenuhi kewajiban dan tekanan.



Hubungan yang sehat dibangun atas dasar koneksi emosional, bukan rasa bersalah.



Jika setiap telepon berubah menjadi drama emosional, anak akan mulai menghindari komunikasi demi menjaga kesehatan mental mereka.



Cara memperbaikinya



Cobalah mengungkapkan kebutuhan secara jujur tanpa manipulasi emosional.



Daripada berkata:



“Sudah lupa sama orang tua ya?”



Cobalah:



“Papa senang kalau kita bisa ngobrol lebih sering.”



Nada yang berbeda dapat menciptakan hasil yang sangat berbeda.



4. Tidak Mau Mendengarkan



Sebagian orang tua lebih suka memberi ceramah daripada mendengarkan.



Saat anak bercerita, respons yang muncul sering kali:



langsung menghakimi,

membandingkan,

menyela,

atau menganggap masalah anak tidak penting.



Contohnya:



“Ah, begitu saja dipikirin.” “Dulu hidup Mama lebih susah.” “Makanya dengar orang tua.”



Akibatnya, anak merasa tidak benar-benar didengar.



Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa validasi emosional adalah salah satu kebutuhan utama dalam hubungan dekat. Orang ingin merasa dipahami, bukan sekadar diberi solusi.



Ketika anak merasa percakapan selalu berubah menjadi ceramah, mereka perlahan berhenti berbagi cerita.



Dan ketika komunikasi emosional berhenti, jarak hubungan mulai terbentuk.



Cara memperbaikinya



Belajar mendengarkan tanpa buru-buru memberi nasihat.



Kadang anak hanya ingin didengar.



Respons sederhana seperti:



“Itu pasti berat buat kamu.”

“Aku mengerti kenapa kamu kesal.”

“Terima kasih sudah cerita.”



bisa membuat hubungan terasa jauh lebih hangat.



5. Tidak Menghormati Batasan



Banyak konflik antara orang tua dan anak dewasa sebenarnya berkaitan dengan batasan pribadi.



Contohnya:



Masuk ke urusan rumah tangga anak tanpa izin

Menuntut anak selalu tersedia

Menghubungi berkali-kali jika tidak segera dibalas

Datang ke rumah tanpa pemberitahuan

Memaksa anak mengikuti tradisi tertentu



Dalam psikologi modern, batasan adalah bagian penting dari hubungan yang sehat.



Ketika batasan tidak dihormati, seseorang akan merasa kehilangan ruang pribadi.



Sebagian orang tua menganggap batasan sebagai tanda anak menjadi dingin atau tidak hormat. Padahal sebenarnya batasan justru membantu hubungan tetap sehat.



Tanpa batasan, hubungan mudah dipenuhi konflik dan frustrasi.



Cara memperbaikinya



Mulailah bertanya daripada menuntut.



Misalnya:



“Kapan waktu yang nyaman untuk ditelepon?”

“Boleh Mama datang minggu ini?”

“Kalau kamu sibuk, kabari saja nanti.”



Sikap menghargai ruang pribadi membuat anak merasa aman untuk tetap dekat.



6. Selalu Menjadikan Diri Sebagai Korban



Ada orang tua yang tanpa sadar membuat setiap percakapan kembali berpusat pada penderitaan mereka.



Misalnya:



“Tidak ada yang peduli sama Mama.”

“Mama paling menderita.”

“Semua orang mengecewakan Mama.”



Jika ini terjadi terus-menerus, anak dewasa bisa merasa lelah secara emosional.



Mereka merasa harus terus menjadi penyelamat emosional orang tua.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai emotional burden atau beban emosional yang tidak seimbang.



Anak akhirnya merasa setiap komunikasi menguras energi karena mereka harus terus menenangkan, menghibur, atau merasa bersalah.



Padahal hubungan sehat seharusnya memberi rasa nyaman bagi kedua belah pihak.



Cara memperbaikinya



Belajar mengekspresikan kesedihan tanpa menjadikan anak sebagai satu-satunya sumber kestabilan emosional.



Membangun kehidupan sosial, hobi, komunitas, atau aktivitas pribadi dapat membantu mengurangi ketergantungan emosional pada anak.



Ironisnya, ketika orang tua lebih mandiri secara emosional, anak justru biasanya lebih ingin dekat.



7. Sulit Mengakui Kesalahan



Sebagian orang tua percaya bahwa mengakui kesalahan akan mengurangi wibawa mereka.



Akibatnya, mereka jarang meminta maaf, bahkan ketika jelas telah menyakiti anak.



Contoh yang sering terjadi:



Menganggap luka masa kecil anak tidak penting

Menolak membahas konflik lama

Mengatakan anak “terlalu sensitif”

Membela diri terus-menerus



Dalam psikologi hubungan, akuntabilitas adalah fondasi penting kepercayaan.



Anak dewasa biasanya tidak menuntut orang tua sempurna. Mereka hanya ingin perasaan mereka diakui.



Kalimat sederhana seperti:



“Papa salah waktu itu.”

“Mama menyesal sudah berkata begitu.”

“Seharusnya dulu kami lebih mendengarkan.”



bisa memiliki dampak penyembuhan yang luar biasa.



Sebaliknya, ketika orang tua terus menyangkal atau meremehkan pengalaman anak, hubungan sulit berkembang menjadi lebih dekat.



Cara memperbaikinya



Cobalah mendengarkan pengalaman anak tanpa langsung membela diri.



Tujuannya bukan menentukan siapa benar atau salah, melainkan membangun kembali koneksi emosional.



8. Menjadikan Hubungan sebagai Kewajiban, Bukan Kehangatan



Anak dewasa cenderung menjauh ketika hubungan terasa seperti daftar kewajiban.



Jika setiap komunikasi dipenuhi:



tuntutan,

kritik,

drama,

rasa bersalah,

atau konflik,



mereka akan mulai menghubungi hanya karena merasa harus.



Dan hubungan yang didasari kewajiban jarang terasa hangat.



Sebaliknya, anak lebih ingin dekat dengan orang tua yang:



membuat mereka merasa diterima,

menghormati mereka,

menyenangkan untuk diajak bicara,

dan memberi rasa aman secara emosional.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa manusia secara alami mendekati hubungan yang memberi rasa nyaman dan menjauhi hubungan yang terasa menguras energi.



Ini bukan berarti anak tidak sayang.



Sering kali mereka hanya mencoba melindungi diri dari pola hubungan yang melelahkan.



Cara memperbaikinya



Fokuslah membangun kualitas interaksi, bukan sekadar frekuensinya.



Satu percakapan hangat dan suportif sering lebih berarti daripada sepuluh percakapan penuh tekanan.



Penutup



Menyadari bahwa mungkin ada perilaku kita sendiri yang membuat anak menjauh memang tidak mudah. Namun refleksi seperti ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri.



Ini tentang memahami bahwa hubungan keluarga terus berkembang, dan setiap hubungan membutuhkan penyesuaian.



Kabar baiknya, kedekatan emosional masih bisa diperbaiki, bahkan setelah bertahun-tahun terasa renggang.



Banyak anak dewasa sebenarnya tetap ingin memiliki hubungan hangat dengan orang tua mereka. Mereka hanya ingin merasa dihormati, diterima, dan aman secara emosional.



Perubahan kecil dalam cara berbicara, mendengarkan, dan memperlakukan anak sering kali dapat membuka kembali pintu komunikasi yang sempat tertutup.



