8 Kebiasaan Orang Sukses Sebelum Jam 7 Pagi dan Perjuangan Mereka Setelah Jam 9 Malam Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesuksesan sering terlihat glamor dari luar: jabatan tinggi, bisnis berkembang, finansial stabil, atau pencapaian yang diakui banyak orang. Namun, yang jarang terlihat adalah rutinitas kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Psikologi perilaku menunjukkan bahwa keberhasilan lebih sering dibangun dari kebiasaan berulang daripada motivasi sesaat.



Orang-orang yang berhasil biasanya tidak hanya mengandalkan bakat atau keberuntungan. Mereka punya struktur hidup yang jelas: pagi digunakan untuk membangun fondasi hari, sementara malam dipakai untuk evaluasi, pemulihan, dan persiapan mental.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (15/5), terdapat delapan kebiasaan yang sering ditemukan pada orang sukses sebelum pukul 07.00 pagi, serta bagaimana mereka tetap berjuang setelah pukul 21.00 malam.



1. Bangun Lebih Awal untuk Mengendalikan Hari



Menurut psikologi kognitif, pagi hari adalah periode ketika otak memiliki decision fatigue paling rendah. Artinya, kapasitas membuat keputusan masih segar.



Orang sukses cenderung bangun antara pukul 04.30–06.00. Tujuannya bukan sekadar “ikut tren bangun pagi”, tetapi untuk mendapatkan waktu tanpa distraksi. Saat mayoritas orang masih tidur, mereka sudah punya ruang mental untuk berpikir jernih.



Manfaat psikologis bangun pagi:



meningkatkan rasa kontrol terhadap hidup,

menurunkan stres karena tidak terburu-buru,

memperbaiki regulasi emosi sepanjang hari.



Mereka tidak memulai pagi dengan kekacauan. Sebaliknya, pagi menjadi simbol kemenangan kecil pertama.



2. Tidak Langsung Mengecek Ponsel



Kebiasaan membuka media sosial atau chat begitu bangun membuat otak langsung masuk mode reaktif.



Psikolog menyebut ini sebagai attention hijacking: fokus kita “dicuri” sebelum sempat menentukan prioritas sendiri.



Orang sukses biasanya memberi jeda 30–60 menit tanpa layar. Mereka menghindari notifikasi, email, atau berita.



Mengapa ini efektif?



menurunkan kecemasan,

menjaga fokus internal,

menghindari perbandingan sosial di awal hari.



Alih-alih membiarkan dunia menentukan suasana hati mereka, mereka memilih mengatur kondisi mental terlebih dahulu.



3. Berolahraga Ringan atau Bergerak Aktif



Tidak semua orang sukses melakukan workout berat jam 5 pagi seperti di video motivasi yang kadang terasa seperti hukuman legal. Namun mayoritas punya kebiasaan menggerakkan tubuh.



Contohnya:



stretching,

jalan pagi,

yoga,

push-up ringan,

jogging.



Aktivitas fisik pagi meningkatkan produksi endorfin, dopamin, dan serotonin—kombinasi kimia yang berkaitan dengan motivasi dan kestabilan mood.



Dari perspektif psikologi perilaku, gerakan fisik juga memperkuat identitas diri: “Saya orang yang disiplin dan menjaga diri.”



4. Menulis Rencana dan Prioritas Hari



Orang produktif tidak mengandalkan ingatan mentah untuk mengelola hidup.



Mereka biasanya menuliskan:



3 target utama hari ini,

prioritas tertinggi,

jadwal kerja penting.



Teknik ini berkaitan dengan goal-setting theory dari psikolog Edwin Locke, yang menunjukkan target spesifik meningkatkan performa lebih baik daripada niat abstrak seperti “hari ini harus produktif.”



Menulis prioritas membuat otak punya arah jelas dan mengurangi kebingungan keputusan.



5. Melakukan Refleksi atau Meditasi Singkat



Sebelum dunia ramai, orang sukses memberi waktu untuk menenangkan pikiran.



Bentuknya bisa berupa:



meditasi 10 menit,

journaling,

doa,

latihan pernapasan.



Psikologi mindfulness menunjukkan praktik ini membantu:



meningkatkan fokus,

menurunkan impulsivitas,

memperkuat kesadaran diri.



Banyak keputusan buruk lahir dari pikiran yang kacau. Orang sukses paham: pikiran yang tenang adalah aset.



6. Mengonsumsi Input Positif



Alih-alih langsung mengonsumsi drama internet, mereka biasanya mengisi pagi dengan sesuatu yang membangun.



Contohnya:



membaca buku,

mendengar podcast edukatif,

membaca artikel atau jurnal.



Dari sisi psikologi pembelajaran, input pagi cenderung lebih mudah diproses karena atensi masih tinggi.



Ini menciptakan efek akumulatif: pengetahuan kecil tiap pagi berkembang jadi wawasan besar dalam jangka panjang.



7. Menyiapkan Diri Secara Fisik dan Mental



Rutinitas sederhana seperti merapikan tempat tidur, mandi, berpakaian rapi, dan sarapan sehat punya efek psikologis besar.



Kebiasaan ini memberi sinyal pada otak bahwa hari sudah dimulai dengan tertib.



Dalam behavioral psychology, tindakan kecil terstruktur meningkatkan rasa kompetensi dan keteraturan hidup.



Hal sederhana seperti tempat tidur rapi bukan sihir kesuksesan—tapi kekacauan visual sejak pagi juga tidak membantu siapa-siapa.



8. Memulai Tugas Penting Sebelum Gangguan Datang



Sebelum pukul 07.00 atau sesaat setelahnya, banyak orang sukses sudah menyentuh tugas terpenting.



Misalnya:



menulis,

analisis bisnis,

belajar,

membuat strategi.



Mereka mengerjakan pekerjaan bernilai tinggi sebelum energi mental habis oleh meeting, chat, atau masalah harian.



Psikolog menyebut ini sebagai penggunaan peak cognitive hours.



Lalu, Apa yang Mereka Lakukan Setelah Jam 9 Malam?



Kesuksesan tidak hanya dibentuk pagi hari. Banyak perjuangan justru terjadi saat orang lain sudah berhenti.



Setelah pukul 21.00, orang yang sedang berjuang biasanya melakukan beberapa hal berikut:



1. Evaluasi Hari



Mereka meninjau:



apa yang berhasil,

apa yang gagal,

apa yang perlu diperbaiki.



Refleksi malam meningkatkan self-awareness dan mencegah pengulangan kesalahan.



2. Belajar Saat Orang Lain Istirahat



Banyak orang membangun skill tambahan di malam hari:



kursus online,

membaca,

latihan skill.



Ini adalah bentuk delayed gratification: rela menunda hiburan demi hasil masa depan.



Konsep ini dipopulerkan oleh eksperimen terkenal Stanford marshmallow experiment yang dipimpin Walter Mischel.



3. Menyusun Hari Esok



Sebelum tidur, mereka menyiapkan:



to-do list,

pakaian,

agenda meeting,

prioritas besok.



Ini mengurangi stres pagi hari dan meningkatkan kualitas tidur.



4. Membatasi Hiburan Berlebihan



Bukan berarti tidak boleh santai. Namun mereka sadar scrolling tanpa arah selama 4 jam adalah jebakan produktivitas.



Mereka lebih selektif terhadap energi dan waktu.



5. Tidur dengan Intentional



Psikologi performa menekankan bahwa tidur bukan kemalasan, melainkan recovery.



Orang sukses biasanya menjaga:



durasi tidur,

kualitas tidur,

jam tidur konsisten.



Karena bangun pagi tanpa tidur cukup hanya menghasilkan versi lelah dari diri sendiri—bukan versi sukses.



Penutup



Kesuksesan jarang datang dari satu keputusan besar. Ia dibangun lewat kebiasaan kecil yang dilakukan saat tidak ada yang melihat.



Sebelum jam 7 pagi, orang sukses menyiapkan pikiran, tubuh, dan fokus. Setelah jam 9 malam, mereka mengevaluasi, belajar, dan mempersiapkan diri untuk hari berikutnya.



Psikologi menunjukkan pola yang konsisten: orang yang berhasil bukan selalu yang paling termotivasi, tetapi yang paling mampu membangun sistem hidup yang stabil.



