5 Tanda Kamu Tipe Orang yang Sulit Bergaul, Salah Satunya Sulit Minta Maaf dengan Tulus

Ilustrasi orang yang sulit bergaul. (Freepik) JawaPos.com - Banyak orang merasa dirinya ramah dan mudah bergaul, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian dalam pandangan orang lain. Sikap yang terlihat santai dan baik hati pun bisa saja tanpa disadari membuat seseorang sulit membangun hubungan sosial yang dekat. Kesulitan bergaul ini bukan berarti bersikap kasar atau tidak menyenangkan, melainkan bisa muncul dari kebiasaan halus yang justru menjauhkan interaksi dengan orang lain. Menurut geediting, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin terlihat sulit bergaul meskipun tidak menyadarinya.

1. Anda harus selalu benar

Kita semua senang merasa benar sebab memberi rasa kendali dan validasi.

Namun, ketika kebutuhan untuk merasa benar lebih besar daripada keinginan untuk memahami, hubungan mulai terasa hambar.

Anda mungkin menyela orang lain untuk mengoreksi, membantah detail kecil, atau mengalihkan pembicaraan secara halus untuk membuktikan kecerdasan Anda.

Di permukaan, itu tampak seperti kepercayaan diri. Di baliknya, ada rasa tidak aman yang tersamar sebagai kepastian.

2. Anda melihat umpan balik sebagai kritik

Bagi sebagian orang, bahkan umpan balik yang halus pun terasa seperti serangan pribadi.

Jika Anda mendapati diri langsung membela pilihan atau menjelaskan mengapa orang lain salah, Anda mungkin lebih sulit diajak bergaul.