Orang yang Semakin Menjauh dari Keluarga dan Teman Seiring Bertambahnya Usia Sering Menunjukkan 10 Perilaku Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai mengalami perubahan besar dalam cara mereka memandang hubungan sosial. Ada yang justru semakin dekat dengan keluarga dan sahabat lama, tetapi ada juga yang perlahan mengambil jarak. Mereka menjadi lebih sulit dihubungi, jarang hadir dalam acara keluarga, atau tampak kehilangan minat untuk mempertahankan hubungan yang dulu terasa penting.



Fenomena ini sebenarnya cukup umum dalam psikologi manusia. Bertambahnya usia membawa perubahan prioritas, pengalaman emosional, tekanan hidup, bahkan perubahan biologis yang memengaruhi cara seseorang membangun dan mempertahankan koneksi sosial.



Namun, ketika seseorang semakin menjauh dari keluarga dan teman dalam jangka panjang, sering kali ada pola perilaku tertentu yang muncul. Perilaku ini tidak selalu berarti seseorang membenci keluarganya atau tidak peduli terhadap teman-temannya. Dalam banyak kasus, perilaku tersebut merupakan respons terhadap pengalaman hidup, kelelahan emosional, trauma, perubahan identitas, atau kebutuhan psikologis yang berkembang seiring waktu.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang yang semakin menjauh dari keluarga dan teman seiring bertambahnya usia menurut perspektif psikologi.



1. Mereka Mulai Menghindari Percakapan yang Tidak Bermakna



Salah satu perubahan paling umum adalah berkurangnya toleransi terhadap percakapan basa-basi atau hubungan yang terasa dangkal.



Ketika masih muda, banyak orang rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbincang tanpa arah yang jelas. Namun seiring bertambahnya usia, energi mental menjadi lebih terbatas. Orang mulai lebih selektif terhadap interaksi sosial.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan konsep socioemotional selectivity theory, yaitu teori yang menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa waktu hidupnya semakin terbatas, mereka cenderung memprioritaskan hubungan yang memberi makna emosional mendalam.



Akibatnya, mereka mulai:



Menghindari obrolan yang dianggap melelahkan

Menolak drama sosial

Tidak lagi tertarik mengikuti gosip keluarga

Mengurangi interaksi yang terasa palsu



Bagi orang lain, perubahan ini bisa terlihat seperti sikap dingin atau menjauh. Padahal sebenarnya mereka hanya ingin menjaga energi emosional mereka.



2. Mereka Lebih Menikmati Kesendirian



Orang yang semakin menjauh sering menemukan kenyamanan dalam kesendirian.



Ini berbeda dengan kesepian. Kesendirian dipilih secara sadar karena memberi ketenangan mental. Banyak individu yang bertambah usia merasa bahwa waktu sendiri lebih menenangkan dibanding harus terus berinteraksi sosial.



Mereka mulai menikmati:



Membaca buku sendirian

Berjalan tanpa teman

Menghabiskan akhir pekan di rumah

Menonton film tanpa gangguan

Fokus pada hobi pribadi



Psikologi menunjukkan bahwa semakin matang usia seseorang, semakin besar kebutuhan terhadap ketenangan batin. Lingkungan sosial yang penuh tuntutan kadang terasa melelahkan.



Orang seperti ini biasanya bukan anti-sosial. Mereka hanya merasa tidak perlu selalu dikelilingi banyak orang untuk merasa bahagia.



3. Mereka Menjadi Sangat Selektif terhadap Lingkaran Sosial



Dulu seseorang mungkin memiliki banyak teman. Namun seiring waktu, lingkaran sosial itu menyusut.



Mereka mulai mempertanyakan:



Siapa yang benar-benar peduli?

Siapa yang hanya hadir saat membutuhkan sesuatu?

Hubungan mana yang tulus?

Interaksi mana yang justru menguras mental?



Akibatnya, mereka mungkin hanya mempertahankan beberapa hubungan yang dianggap aman dan bermakna.



Dalam psikologi hubungan interpersonal, pengalaman hidup memainkan peran besar dalam membentuk tingkat kepercayaan seseorang. Semakin sering seseorang kecewa, dimanfaatkan, atau dikhianati, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk membatasi akses orang lain ke kehidupan pribadi.



Banyak orang dewasa akhirnya menyadari bahwa memiliki sedikit hubungan berkualitas jauh lebih menenangkan daripada memiliki banyak hubungan yang dangkal.



4. Mereka Jarang Membagikan Kehidupan Pribadi



Orang yang mulai menjauh biasanya juga menjadi lebih tertutup.



Jika dulu mereka mudah bercerita tentang masalah hidup, hubungan, pekerjaan, atau kondisi emosional, kini mereka cenderung menyimpan semuanya sendiri.



Ada beberapa alasan psikologis di balik hal ini:



Pernah merasa tidak dipahami

Takut dihakimi

Lelah menerima nasihat yang tidak diminta

Pernah dikhianati setelah membuka diri

Belajar bahwa tidak semua orang layak mengetahui kehidupan pribadi mereka



Mereka akhirnya membangun batas emosional yang lebih kuat.



Di mata keluarga atau teman, perubahan ini bisa terasa mengecewakan. Namun bagi mereka, menjaga privasi justru menjadi bentuk perlindungan diri.



5. Mereka Sering Menghilang Tanpa Penjelasan Panjang



Perilaku lain yang cukup umum adalah menghilang dari komunikasi sosial.



Mereka mungkin:



Lama membalas pesan

Tidak aktif di grup keluarga

Menolak undangan tanpa alasan detail

Tidak muncul di acara tertentu

Mengurangi aktivitas media sosial



Dalam banyak kasus, ini bukan karena mereka membenci orang lain.



Psikologi mengenal fenomena social exhaustion, yaitu kondisi ketika interaksi sosial terasa menguras energi emosional. Semakin banyak tekanan hidup yang dialami seseorang, semakin besar kemungkinan mereka menarik diri sementara waktu.



Sebagian orang juga merasa lelah harus terus menjelaskan kondisi emosional mereka kepada orang lain.



Akhirnya, mereka memilih diam.



6. Mereka Menjadi Lebih Mandiri Secara Emosional



Ketika seseorang semakin dewasa, mereka sering belajar untuk tidak terlalu bergantung secara emosional pada orang lain.



Mereka mulai:



Menyelesaikan masalah sendiri

Tidak mencari validasi terus-menerus

Jarang meminta bantuan emosional

Menahan perasaan sendiri

Mengurangi ketergantungan pada dukungan sosial



Di satu sisi, ini bisa menjadi tanda kedewasaan emosional.



Namun di sisi lain, terlalu mandiri juga bisa membuat seseorang perlahan menjauh dari hubungan dekat.



Beberapa orang merasa lebih aman jika tidak terlalu bergantung pada siapa pun karena mereka takut kecewa.



Trauma masa lalu sering berperan besar dalam pembentukan pola ini.



7. Mereka Lebih Sensitif terhadap Drama dan Konflik



Banyak orang yang bertambah usia mulai kehilangan toleransi terhadap konflik yang tidak perlu.



Jika dulu mereka masih mau terlibat dalam pertengkaran keluarga atau drama pertemanan, kini mereka lebih memilih menjauh.



Mereka sadar bahwa:



Tidak semua konflik perlu dimenangkan

Kedamaian mental lebih penting daripada pembuktian

Drama berkepanjangan menguras energi

Konflik toksik berdampak buruk pada kesehatan mental



Karena itu, mereka sering memilih diam atau mengambil jarak.



Sayangnya, keputusan ini kadang disalahartikan sebagai sikap cuek atau tidak peduli.



Padahal, dalam banyak kasus, mereka hanya sedang melindungi kesehatan emosional mereka.



8. Mereka Merasa Tidak Lagi Cocok dengan Lingkungan Lama



Perubahan identitas juga menjadi alasan penting mengapa seseorang menjauh.



Seiring bertambahnya usia, nilai hidup seseorang bisa berubah drastis.



Mereka mungkin mulai:



Memiliki pandangan hidup berbeda

Mengubah prioritas hidup

Menjalani gaya hidup baru

Fokus pada kesehatan mental

Menolak pola hubungan lama yang tidak sehat



Ketika perubahan ini terjadi, lingkungan lama kadang terasa tidak lagi sesuai.



Mereka merasa:



Tidak dipahami

Tidak bisa menjadi diri sendiri

Selalu harus menyesuaikan diri

Sulit terhubung secara emosional



Akibatnya, mereka memilih menjaga jarak daripada terus memaksakan hubungan yang terasa tidak selaras.



9. Mereka Menyimpan Banyak Kelelahan Emosional



Tidak semua orang yang menjauh benar-benar ingin sendiri.



Sebagian sebenarnya sedang lelah secara emosional.



Kelelahan ini bisa berasal dari:



Tekanan pekerjaan

Masalah rumah tangga

Trauma masa lalu

Konflik keluarga

Kekecewaan berulang

Beban finansial

Kehilangan orang terdekat



Ketika seseorang terlalu lelah secara mental, kapasitas sosial mereka menurun.



Interaksi yang dulu terasa menyenangkan kini berubah menjadi beban.



Dalam kondisi seperti ini, menjauh menjadi mekanisme pertahanan psikologis untuk memulihkan diri.



Sayangnya, banyak orang di sekitar tidak memahami hal tersebut dan justru menganggap mereka berubah menjadi dingin.



10. Mereka Mulai Memprioritaskan Kedamaian Dibanding Penerimaan Sosial



Ini mungkin perilaku paling besar yang muncul seiring bertambahnya usia.



Ketika masih muda, banyak orang berusaha diterima lingkungan.



Mereka takut:



Dijauhi

Tidak dianggap

Tidak punya teman

Tidak cocok dengan keluarga



Namun setelah melewati banyak pengalaman hidup, sebagian orang mulai sadar bahwa mengejar penerimaan sosial terus-menerus sangat melelahkan.



Mereka akhirnya memilih:



Hidup lebih sederhana

Menjaga jarak dari hubungan toksik

Mengurangi kewajiban sosial yang tidak penting

Fokus pada ketenangan batin

Menghabiskan waktu dengan orang yang benar-benar berarti



Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan peningkatan kesadaran diri dan kematangan emosional.



Orang seperti ini tidak selalu kesepian.



Banyak dari mereka justru merasa lebih damai dibanding sebelumnya.



Apakah Menjauh dari Orang Lain Selalu Buruk?



Tidak selalu.



Menjauh bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang:



Bertumbuh

Menata ulang hidup

Menyembuhkan luka emosional

Melindungi kesehatan mental

Mencari kedamaian



Namun, jika seseorang benar-benar memutus semua hubungan sosial dalam waktu lama hingga mengalami isolasi ekstrem, hal itu juga bisa menjadi tanda masalah psikologis seperti depresi, kecemasan sosial, burnout berat, atau trauma mendalam.



Karena itu, penting membedakan antara kebutuhan akan ruang pribadi dengan penarikan diri yang berbahaya.



Hubungan sosial tetap merupakan bagian penting dari kesehatan mental manusia.



Yang paling sehat bukan memiliki banyak hubungan, melainkan memiliki hubungan yang aman, tulus, dan memberi dukungan emosional.



Cara Memahami Orang yang Mulai Menjauh



Jika Anda memiliki keluarga atau teman yang mulai menjaga jarak, hindari langsung menghakimi mereka sebagai orang yang berubah, sombong, atau tidak peduli.



Cobalah memahami bahwa:



Mereka mungkin sedang lelah

Mereka mungkin sedang menyembuhkan diri

Mereka mungkin sedang mencari ketenangan

Mereka mungkin mengalami tekanan yang tidak terlihat



Pendekatan yang penuh empati jauh lebih membantu dibanding memaksa mereka kembali menjadi seperti dulu.



Kadang, orang yang paling banyak diam justru sedang menghadapi pertarungan terbesar di dalam dirinya.



Bertambahnya usia sering mengubah cara seseorang memandang hubungan sosial. Sebagian orang menjadi lebih dekat dengan lingkungannya, sementara sebagian lain justru perlahan mengambil jarak.



Menurut psikologi, perilaku ini biasanya muncul melalui pola tertentu: lebih menikmati kesendirian, menghindari drama, menjadi selektif dalam hubungan, menjaga privasi, hingga memprioritaskan kedamaian mental.



Menjauh dari keluarga dan teman tidak selalu berarti seseorang kehilangan kasih sayang. Dalam banyak kasus, itu adalah cara mereka melindungi energi emosional, menyembuhkan luka batin, atau mencari hidup yang terasa lebih tenang dan autentik.



