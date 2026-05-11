Jika Warna Favoritmu Ungu, Psikologi Warna Sebut Kamu Mungkin Punya 7 Karakter Ini, Simak Apa Saja!

JawaPos.com — Warna favorit sering dianggap sebagai bagian dari selera pribadi. Namun dalam psikologi warna, pilihan warna tertentu diyakini dapat menggambarkan karakter, pola pikir, hingga cara seseorang memandang dunia.

Salah satu warna yang paling menarik perhatian para ahli adalah ungu. Warna ungu identik dengan kesan misterius, kreatif, spiritual, dan penuh imajinasi.

Di media sosial, pembahasan mengenai makna warna favorit juga semakin populer karena dianggap mampu mengungkap sisi tersembunyi kepribadian seseorang.

Psikolog warna Michelle Lewis menyebut orang yang menyukai warna ungu umumnya memiliki keterbukaan pikiran yang tinggi serta ketertarikan terhadap hal-hal yang lebih mendalam daripada sekadar pengetahuan permukaan.

Dilansir dari Parade, Senin (11/5), Michelle Lewis menjelaskan bahwa warna ungu dianggap sebagai warna yang menghubungkan sisi logis dan intuitif.

Karena itu, orang yang tertarik pada warna ini biasanya memiliki karakter yang khas dan berbeda dari kebanyakan orang. Berikut tujuh karakter yang paling mungkin dimiliki oleh penyuka warna ini:

1. Sangat spiritual dan suka mencari makna hidup

Michelle Lewis mengatakan penyuka warna ungu umumnya memiliki hubungan emosional dan spiritual yang kuat. Mereka tidak selalu religius, tetapi cenderung mencari makna yang lebih dalam dalam kehidupan sehari-hari.