8 Ciri Kepribadian Sahabat yang Suka Dorong untuk Berkembang Lebih Baik Menurut Psikologi

JawaPos.com – Dalam perjalanan hidup, keberadaan teman yang tepat dapat menjadi faktor penting dalam mendorong seseorang untuk berkembang. Dalam kajian psikologi, karakter tertentu pada diri seorang teman dapat berperan sebagai sumber dukungan, motivasi, dan inspirasi yang positif.

Teman dengan kualitas seperti ini biasanya mampu membantu seseorang melihat potensi terbaik dalam dirinya. Kehadiran mereka juga dapat memberikan dorongan untuk terus maju dan menghadapi berbagai tantangan dengan lebih percaya diri.

Mengutip dari geediting.com pada Senin (9/6), disebutkan bahwa terdapat delapan ciri kepribadian yang umumnya dimiliki oleh teman yang mampu mendorong orang lain menjadi versi yang lebih baik menurut sudut pandang psikologi.

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1. Keyakinan yang menginspirasi

Sahabat sejati adalah sosok yang melihat potensi besar dalam diri kamu, bahkan ketika kamu sendiri meragukan kemampuan tersebut. Mereka hadir sebagai pendukung setia yang tak pernah letih mengingatkan akan bakat dan kemampuan yang kamu miliki.

Dukungan mereka tidak sekadar berupa kata-kata manis tanpa makna, tetapi terwujud dalam tindakan nyata yang membantu kamu mencapai tujuan. Kehadiran mereka bagaikan mercusuar yang selalu menerangi jalan kamu menuju kesuksesan, terutama di saat-saat tergelap sekalipun.

2. Tantangan yang membangun

Dalam persahabatan yang berkualitas, kritik dan pertanyaan kritis justru menjadi bumbu penyedap yang memperkaya relasi. Sahabat sejati tidak segan mempertanyakan keputusan kamu, mengajak berdebat konstruktif, dan mendorong kamu keluar dari zona nyaman.

Mereka melakukan ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan karena peduli akan perkembangan pribadi kamu. Keberanian mereka dalam memberikan pandangan berbeda justru membuat kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dan berpikiran terbuka.