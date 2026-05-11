Orang yang Menertawakan Lelucon Mereka Sendiri, Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tertawa atas lelucon sendiri sering dianggap hal sederhana, bahkan kadang dianggap “lucu sendiri”. Namun dalam psikologi, perilaku ini bisa memberi gambaran menarik tentang cara seseorang memproses emosi, berpikir, dan berinteraksi secara sosial.

Bukan berarti setiap orang yang melakukan ini memiliki “ciri tertentu secara mutlak”, tetapi ada pola kepribadian yang sering muncul berdasarkan studi tentang humor, regulasi emosi, dan kecerdasan sosial.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang mudah menertawakan leluconnya sendiri.

1. Memiliki Humor Internal yang Kuat

Orang seperti ini cenderung memiliki “dunia humor internal” yang aktif. Mereka tidak selalu membutuhkan respons orang lain untuk menganggap sesuatu lucu.

Dalam psikologi humor, ini berkaitan dengan kemampuan self-generated humor, yaitu kemampuan menciptakan atau menikmati humor dari pikiran sendiri tanpa stimulus eksternal.

Mereka sering memproses situasi sehari-hari dengan sudut pandang yang ringan atau absurd, sehingga tawa bisa muncul bahkan sebelum orang lain bereaksi.

2. Cenderung Ekstrovert atau Sosial Terbuka

Banyak orang yang tertawa atas leluconnya sendiri memiliki tingkat keterbukaan sosial yang tinggi. Mereka nyaman mengekspresikan emosi secara spontan, termasuk tawa.