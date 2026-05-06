Mendengarkan Lagu yang Sama Berulang-ulang Sampai Bosan? Psikologi Menjelaskan 7 Ciri Unik tentang Kepribadian Anda

JawaPos.com - Pernahkah Anda menemukan diri Anda memutar satu lagu yang sama berkali-kali—di perjalanan, saat bekerja, bahkan sebelum tidur—sampai akhirnya rasa “magis” dari lagu itu memudar?

Kebiasaan ini ternyata bukan sekadar selera musik biasa. Dalam perspektif psikologi, pola ini bisa mencerminkan berbagai aspek menarik dari kepribadian seseorang.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), terdapat tujuh ciri unik yang sering dikaitkan dengan orang yang gemar mengulang lagu favoritnya terus-menerus:

1. Memiliki Ikatan Emosional yang Kuat

Orang yang mengulang lagu biasanya bukan hanya menikmati melodinya, tetapi juga terhubung secara emosional dengan lagu tersebut. Lagu bisa menjadi “wadah” untuk perasaan—baik itu nostalgia, kebahagiaan, atau bahkan kesedihan. Otak cenderung mencari kembali pengalaman emosional yang familiar, sehingga lagu itu diputar berulang kali.

2. Cenderung Reflektif dan Introspektif

Kebiasaan ini sering dimiliki oleh individu yang suka merenung. Mereka menggunakan musik sebagai alat untuk memahami diri sendiri. Lirik atau suasana lagu bisa menjadi “cermin batin” yang membantu mereka memproses pikiran dan perasaan yang kompleks.

3. Menyukai Kenyamanan dan Kepastian

Dalam psikologi, pengulangan sering dikaitkan dengan kebutuhan akan stabilitas. Lagu yang sama memberikan rasa familiar dan aman, terutama saat seseorang sedang menghadapi stres atau perubahan dalam hidup. Ini semacam “zona nyaman” dalam bentuk suara.