8 Pilihan Kosakata Halus yang Langsung Membuat Anda Terdengar Lebih Percaya Diri Menurut Psikologi

seseorang yang terdengar lebih percaya diri.
JawaPos.com - Bahasa bukan sekadar alat komunikasi—ia juga merupakan cerminan cara berpikir dan tingkat kepercayaan diri seseorang.
Dalam kajian psikologi komunikasi, pilihan kata yang tepat dapat memengaruhi bagaimana orang lain memandang Anda, bahkan sebelum mereka benar-benar mengenal Anda.
Menariknya, Anda tidak perlu mengubah kepribadian secara drastis untuk terlihat lebih percaya diri. Cukup dengan mengganti beberapa kosakata sehari-hari dengan versi yang lebih tegas dan halus, kesan yang Anda tampilkan bisa berubah secara signifikan.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (4/5), terdapat delapan pilihan kosakata halus yang secara psikologis dapat meningkatkan kesan percaya diri Anda saat berbicara.
1. Ganti “mungkin” dengan “saya mempertimbangkan”
Kata “mungkin” sering mencerminkan keraguan atau ketidakpastian. Dalam konteks profesional atau diskusi penting, kata ini bisa membuat Anda terdengar kurang yakin. Sebaliknya, ungkapan “saya mempertimbangkan” menunjukkan bahwa Anda telah memikirkan sesuatu dengan matang. Ini memberikan kesan bahwa Anda tetap terbuka, namun memiliki dasar pemikiran yang jelas.
2. Ganti “saya rasa” dengan “saya yakin” atau “saya melihat bahwa”
“Saya rasa” terdengar netral, tetapi sering kali memberi kesan subjektif dan kurang kuat. Dengan mengatakan “saya yakin,” Anda menampilkan keyakinan pada pendapat Anda. Jika ingin tetap terdengar objektif, gunakan “saya melihat bahwa,” yang memberi nuansa analitis sekaligus percaya diri.
3. Ganti “maaf” (yang tidak perlu) dengan “terima kasih”
Banyak orang terbiasa meminta maaf bahkan ketika tidak melakukan kesalahan. Secara psikologis, ini dapat menurunkan persepsi otoritas diri. Misalnya, alih-alih berkata “Maaf menunggu,” cobalah “Terima kasih sudah menunggu.” Perubahan kecil ini menggeser posisi Anda dari defensif menjadi apresiatif.
