Hadirkan Kampanye Unik, Angkat Semangat Percaya Diri Gen Z

Ilustrasi seorang perempuan sedang menikmati mi instan. (Freepik)

JawaPos.com-Kampanye “Hotter Than My EX” dari Samyang Foods hadir di Indonesia dengan sentuhan budaya Gen Z, menggabungkan tren K-pop, ekspresi diri, dan penyesuaian harga produk.

Tren kuliner global terus bergerak dinamis mengikuti selera generasi muda yang kian ekspresif. Momentum perayaan seperti Valentine pun tak lagi melulu soal romantisme, melainkan berkembang menjadi ruang refleksi diri dan perayaan identitas personal, termasuk melalui produk makanan yang dekat dengan keseharian.

Melihat perubahan tersebut, merek mi pedas global, Buldak, menghadirkan pendekatan baru melalui kampanye bertajuk “Hotter Than My EX (HTME)”. Inisiatif ini dirancang untuk merangkul perspektif Gen Z yang lebih terbuka dalam mengekspresikan emosi, termasuk saat menghadapi fase setelah hubungan berakhir.

Kampanye ini mengangkat ide bahwa rasa pedas bisa menjadi metafora bagi kekuatan diri. Sensasi khas Buldak dikaitkan dengan keberanian untuk melangkah maju, mengelola emosi, serta membangun kembali kepercayaan diri.

Presiden Direktur Samyang Foods Indonesia, Eunsan Jeong, mengatakan pendekatan ini relevan dengan karakter konsumen muda di Indonesia.

“Melalui kampanye ‘Hotter Than My EX’, kami ingin menghadirkan pengalaman yang dekat dengan keseharian Gen Z, di mana mereka bisa mengekspresikan diri secara bebas dan merayakan perjalanan emosional mereka,” ujarnya.

Untuk memperluas jangkauan kampanye, Samyang Foods menggandeng grup K-pop BOYNEXTDOOR. Kolaborasi ini menghadirkan nuansa yang selaras dengan audiens muda, dengan visual dan narasi yang menggambarkan perjalanan menemukan kembali rasa percaya diri.