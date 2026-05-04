8 Lagu Klasik Ini Bikin Merinding, Tanda Selera Musik Anda Masih Bagus

JawaPos.com - Di tengah derasnya arus musik modern—dari algoritma streaming hingga tren viral yang datang dan pergi—ada satu ukuran yang tak lekang oleh waktu: kemampuan sebuah lagu untuk tetap menyentuh jiwa, bahkan puluhan tahun setelah pertama kali dirilis.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (2/5), jika delapan lagu klasik berikut masih membuat bulu kuduk Anda berdiri, besar kemungkinan selera musik Anda tidak hanya “bagus”, tetapi juga matang, dalam, dan berakar pada kualitas sejati.



Musik klasik di sini bukan sekadar soal usia, melainkan tentang kekuatan emosi, komposisi, dan keabadian pesan yang dibawanya.



1. “Bohemian Rhapsody” – Queen



Lagu ini bukan sekadar lagu—ini adalah pengalaman. Perpaduan opera, rock, dan balada dalam satu komposisi membuatnya terasa seperti perjalanan emosional yang utuh. Setiap perubahan nada dan dinamika membawa pendengar ke dimensi yang berbeda. Jika Anda masih merinding saat bagian “Galileo!” atau klimaks gitarnya, Anda tahu Anda menghargai kompleksitas musikal.



2. “Imagine” – John Lennon



Sederhana, lembut, namun sangat kuat. Lagu ini mengajak pendengarnya membayangkan dunia tanpa batasan—tanpa perang, tanpa perpecahan. Kekuatan utamanya justru terletak pada kesederhanaan melodi dan liriknya. Merinding saat mendengarnya berarti Anda peka terhadap pesan kemanusiaan yang universal.



3. “Hotel California” – Eagles



Dari intro gitar yang ikonik hingga solo panjang di akhir lagu, “Hotel California” adalah simbol storytelling dalam musik. Liriknya penuh metafora dan misteri. Lagu ini bukan hanya didengar, tapi ditafsirkan. Jika Anda masih terhanyut setiap kali mendengarnya, Anda menikmati musik sebagai narasi.



4. “Stairway to Heaven” – Led Zeppelin



Dimulai dengan lembut, perlahan membangun intensitas hingga mencapai ledakan emosional di akhir. Lagu ini adalah contoh sempurna bagaimana musik bisa berkembang seperti cerita epik. Merinding saat klimaksnya berarti Anda menghargai perjalanan, bukan hanya tujuan.



5. “Hallelujah” – Leonard Cohen



Versi asli maupun cover-nya sama-sama menyentuh. Liriknya puitis, penuh simbol religius dan emosional. Lagu ini terasa sangat personal bagi setiap pendengarnya. Jika Anda merasakan getaran emosional yang dalam saat mendengarnya, itu tanda Anda terhubung dengan makna di balik kata.



6. “Smells Like Teen Spirit” – Nirvana



Anthem generasi yang penuh kegelisahan. Energi mentah, suara serak, dan lirik yang penuh ambiguitas menciptakan sensasi yang sulit dijelaskan. Lagu ini bukan tentang keindahan, tapi kejujuran. Merinding saat mendengarnya berarti Anda menghargai ekspresi autentik.



7. “Billie Jean” – Michael Jackson



Groove yang tak tertandingi dan produksi yang revolusioner menjadikan lagu ini abadi. Bassline-nya saja sudah cukup untuk membuat siapa pun terpaku. Jika Anda masih merasakan “getaran” saat lagu ini dimulai, itu tanda Anda peka terhadap detail musikal.



8. “Yesterday” – The Beatles



Balada sederhana dengan kekuatan emosional yang luar biasa. Lagu ini berbicara tentang kehilangan dan penyesalan dengan cara yang sangat manusiawi. Tidak perlu instrumen berlebihan—cukup suara dan melodi yang jujur. Jika Anda masih terdiam saat mendengarnya, Anda memahami kekuatan kesederhanaan.



Mengapa Lagu-Lagu Ini Masih Menggugah?



Ada beberapa alasan mengapa lagu-lagu ini tetap relevan:



1. Emosi yang Universal

Cinta, kehilangan, harapan, kebingungan—tema-tema ini tidak pernah usang.



2. Komposisi yang Kuat

Struktur lagu yang matang membuatnya enak didengar berulang kali tanpa terasa membosankan.



3. Kejujuran Artistik

Lagu-lagu ini lahir dari ekspresi yang tulus, bukan sekadar mengikuti tren.



4. Nilai Nostalgia (Tanpa Bergantung Padanya)

Bahkan tanpa kenangan pribadi, lagu-lagu ini tetap mampu menyentuh pendengar baru.



Penutup



Selera musik yang baik bukan tentang seberapa banyak lagu terbaru yang Anda tahu, tetapi seberapa dalam Anda bisa merasakan musik itu sendiri. Jika delapan lagu klasik ini masih membuat Anda merinding, itu bukan kebetulan—itu tanda bahwa Anda mendengarkan musik dengan hati, bukan sekadar telinga.



