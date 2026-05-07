Orang yang Lebih Menyukai Keheningan daripada Musik di Rumah Memiliki 8 Ciri yang Tidak Umum Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di dunia yang semakin bising—dengan notifikasi tanpa henti, musik latar di mana-mana, dan kebutuhan untuk selalu “terhubung”—memilih keheningan sering dianggap aneh. Banyak orang merasa rumah tanpa musik terasa kosong atau membosankan. Namun, bagi sebagian individu, keheningan justru menjadi pilihan utama yang menenangkan.

Menariknya, psikologi melihat preferensi ini bukan sekadar selera, melainkan cerminan dari karakter, cara berpikir, dan kondisi mental tertentu.

Orang yang lebih menyukai keheningan daripada musik di rumah sering kali memiliki ciri-ciri yang tidak umum, bahkan cenderung unik.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (6/5), terdapat delapan ciri tersebut.

1. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang menikmati keheningan biasanya sangat terhubung dengan dirinya sendiri. Mereka tidak membutuhkan stimulus eksternal seperti musik untuk mengisi ruang emosionalnya.

Dalam keheningan, mereka justru lebih mudah:

Merefleksikan pikiran

Mengenali emosi

Memahami diri secara mendalam

Keheningan bagi mereka bukan kekosongan, melainkan ruang untuk mengenal diri lebih dalam.