5 Alasan Ilmiah Jenis Musik yang Disuka saat Masa Remaja Membentuk Jati Diri Seseorang

JawaPos.com – Fenomena keterikatan emosional terhadap musik dalam masa remaja menjadi perhatian dalam kajian Psikologi dan Neurosains.

Sejumlah penelitian yang dirilis oleh American Psychological Association menunjukkan bahwa rentang usia 13 hingga 17 tahun merupakan fase krusial dalam pembentukan identitas diri.

Berikut 5 sebab utama yang menjelaskan mengapa jenis musik favorit pada usia remaja dapat membentuk jati diri seseorang hingga dewasa, seperti dikutip pada American Psychological dan pada Kamis (29/4).

1. Masa Remaja Merupakan Fase Pembentukan Identitas yang Sangat Intens

Pada usia 13 hingga 17 tahun, individu mulai mencari jati diri dan nilai-nilai yang diyakini. Musik menjadi salah satu sarana untuk mengekspresikan perasaan dan pandangan hidup.

Lagu-lagu yang didengarkan pada fase ini sering kali mencerminkan kepribadian yang sedang berkembang. Oleh karena itu, preferensi musik pada masa ini cenderung melekat sebagai bagian dari identitas diri.

2. Intensitas Emosi Pada Masa Remaja Membuat Pengalaman Musik Lebih Membekas

Remaja mengalami perubahan emosi yang signifikan dibandingkan fase usia lainnya. Musik yang didengar saat kondisi emosional tinggi akan lebih mudah tertanam dalam ingatan.

Hal ini menyebabkan lagu-lagu tersebut memiliki nilai sentimental yang kuat. Dampaknya, musik tersebut tetap relevan secara emosional hingga seseorang memasuki usia dewasa.