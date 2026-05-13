Synology Kenalkan AI Advisor untuk Bantu Pengguna Cari Informasi Teknis

JawaPos.com - Perusahaan teknologi penyimpanan data Synology memperkenalkan AI Advisor, asisten berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan informasi teknis dan panduan produk. Layanan ini tersedia melalui situs resmi Synology.

Dalam keterangan resminya, Synology menyebut AI Advisor dirancang untuk mempercepat pencarian solusi teknis sekaligus memberikan jawaban yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan pengguna. Sistem tersebut disebut memanfaatkan model bahasa besar atau large language model (LLM) yang dijalankan secara internal.

Manager of the Generative AI Application Group Synology Steven Liang mengatakan AI Advisor dibangun dari pengalaman perusahaan dalam pengembangan teknologi AI selama lebih dari satu dekade. Menurut dia, sistem itu dirancang untuk terus meningkatkan kualitas jawaban yang diberikan kepada pengguna.

“AI Advisor mampu memberikan respons yang akurat dan terus menyempurnakan kemampuannya,” kata Steven dalam keterangan resmi perusahaan.

Salah satu fokus utama layanan ini adalah pengelolaan privasi data. Synology menyebut AI Advisor tidak bergantung pada penyedia AI pihak ketiga sehingga konteks pertanyaan pengguna tidak dibagikan ke layanan eksternal.

Perusahaan juga menyatakan layanan tersebut akan dipindahkan sepenuhnya ke infrastruktur khusus Synology pada akhir 2026. Langkah itu disebut untuk memastikan seluruh data dan interaksi pengguna tetap berada dalam ekosistem internal perusahaan.

AI Advisor juga diintegrasikan dengan fitur NAS Selector dan NVR Selector milik Synology. Integrasi ini memungkinkan pengguna memperoleh rekomendasi perangkat berdasarkan kebutuhan kapasitas penyimpanan maupun implementasi sistem pengawasan video.

Selain menjawab pertanyaan teknis, sistem tersebut juga dapat mengarahkan pengguna ke artikel dukungan, file unduhan, atau panduan konfigurasi yang relevan. Synology menilai pendekatan ini dapat memangkas waktu pencarian informasi teknis yang biasanya tersebar di berbagai dokumen.