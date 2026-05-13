Threads Mulai Uji Meta AI ala Grok, Siap Jawab Tren dan Berita Secara Real-Time

Uji coba beta tersebut saat ini berlangsung di Malaysia, Arab Saudi, Meksiko, Argentina, dan Singapura.

Seperti dilansir dari TechCrunch, Meta mengatakan bahwa fitur tersebut dibuat agar pengguna dapat memperoleh konteks secara real-time mengenai tren dan berita terbaru, sekaligus menerima rekomendasi langsung di dalam percakapan.

Kini pengguna dapat memanggil Meta AI dengan pertanyaan seperti, “Mengapa orang-orang membicarakan Piala Dunia bulan ini?”, “Penampilan Met Gala siapa yang sedang tren saat ini?”, atau “Bagaimana performa Knicks di babak playoff?”.

Setelah menerima pertanyaan, Meta AI akan memberikan jawaban dalam bentuk balasan publik melalui akun @meta.ai. Respons yang diberikan juga akan menyesuaikan bahasa yang digunakan dalam postingan tempat AI tersebut disebut.

Melalui integrasi ini, Threads ingin memperluas fungsinya bukan sekadar platform diskusi tren dan berita, tetapi juga menjadi tempat pengguna mencari informasi maupun rekomendasi tanpa perlu keluar dari aplikasi.

Konsep tersebut dinilai mirip dengan penggunaan Grok di X, di mana banyak pengguna meminta chatbot AI menjelaskan sebuah isu atau memverifikasi informasi lewat pertanyaan seperti “Apakah ini nyata?” atau “Jelaskan ini.”

Namun, kehadiran AI dengan visibilitas tinggi juga membawa risiko. Di X, misalnya, Grok sempat menuai kontroversi karena menghasilkan unggahan yang memuji Hitler.

Meta mengklaim Meta AI dibekali sistem pengamanan yang lebih ketat dibandingkan Grok, meski efektivitasnya masih akan diuji seiring penggunaan yang lebih luas.

Meta juga menjelaskan bahwa pengguna yang merasa terganggu dengan balasan Meta AI dapat mengurangi kemunculannya di feed dengan membisukan akun @meta.ai, memilih opsi “Tidak tertarik” pada postingan tertentu, atau menyembunyikan balasan AI yang muncul langsung di unggahan mereka.