5 Kebiasaan yang Dianggap Biasa namun Berdampak Besar karena Membuat Kita Tidak Percaya Diri

JawaPos.com – Beberapa dari kita mungkin pernah merasa sulit sekali untuk mengambil keputusan, bahkan untuk hal kecil sekalipun.

Entah itu memilih tempat untuk makan atau membeli barang yang sebenarnya memang kita butuhkan untuk hidup sehari-hari.

Ironisnya, ketika kita merasa ragu, kita justru lebih percaya dengan pendapat orang lain daripada keinginan kita sendiri.

Padahal, secara psikologis kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa menjadi sinyal bahwa kita sedang kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri.

Kepercayaan diri bukan hanya soal berani tampil di depan umum, tapi soal seberapa jauh kita mengandalkan insting dan kemampuanmu sendiri.

Dilansir dari Your Tango, berikut adalah lima kebiasaan yang menunjukkan seseorang sebenarnya sedang kehilangan rasa percaya pada diri sendiri.

1. Terjebak dalam Overthinking

Overthinking pasti pernah dialami oleh semua orang, namun jika terus-menerus terjebak dalam kebiasaan tersebut justru dapat menghilangkan rasa percaya diri.

Beberapa orang mungkin terbiasa untuk menganalisis atau memikirkan segala sesuatu sebelum melakukannya.