Shania Vivi Armylia Putri
12 April 2026, 18.45 WIB

4 Zodiak yang Takut Diajak Berkomitmen, Tidak Percaya Diri Menjalin Hubungan yang Serius

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Ada orang-orang yang belum siap dengan komitmen untuk bersama pasangan.

Mereka masih ingin menikmati kebebasan sebelum terikat dengan orang lain. Keempat zodiak berikut ini adalah orang-orang yang kerap stres saat diajak serius dengan orang lain.

Seperti yang dikutip dari laman collective.world empat zodiak berikut adalah orang-orang yang takut saat diajak berkomitmen. 

Aries adalah zodiak yang memiliki hasrat untuk memimpin. Mereka digerakkan oleh spontanitas, dengan jiwa yang seperti api liar yang terus mencari kegembiraan dan pengalaman baru. Aries takut pada komitmen karena menganggapnya sebagai penghalang kebebasan dan sifat spontan mereka.  

Gemini adalah komunikator ulung dengan pikiran yang dipenuhi ide, pemikiran, dan filosofi. Gemini sangat takut pada kebebasan dan memiliki dorongan alami untuk terus mengeksplorasi. Hati mereka menginginkan cinta tetapi pikiran mereka goyah saat harus terikat, lebih memilih perjalanan penemuan tanpa akhir. 

Sagittarius dikenal sebagai zodiak berelemen api dengan hasrat petualangan yang tidak pernah padam dan keinginan kuat untuk mencari pengetahuan. Komitmen bagi mereka terasa seperti penghalang dalam perjalanan panjang menuju penemuan diri dan pertumbuhan pribadi. Mereka mencintai kebebasan dan menemukan keindahan dalam hubungan yang singkat namun bermakna.

Aquarius adalah visioner di dalam zodiak, dikenal dengan kemandirian dan cara pandang yang tidak biasa. Mereka hidup mengikuti irama mereka sendiri dan sangat menghargai keunikan. Mereka tertarik pada koneksi intelektual dan membutuhkan stimulasi mental. Aquarius takut kehilangan diri mereka dalam orang lain, karena identitas adalah rumah paling aman bagi mereka. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
