7 Perilaku Kecil yang Membuatmu Tampak Tidak Percaya Diri Meskipun Tahu Apa yang Kamu Bicarakan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada orang yang sebenarnya sangat kompeten, cerdas, dan memahami topik yang sedang dibahas dengan baik.

Namun anehnya, mereka tetap terlihat ragu-ragu di mata orang lain. Dalam dunia psikologi komunikasi, rasa percaya diri tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana seseorang menyampaikan dirinya.

Sering kali, kesan tidak percaya diri muncul dari perilaku-perilaku kecil yang dilakukan tanpa sadar. Bahkan orang yang ahli di bidangnya pun bisa terlihat kurang meyakinkan hanya karena kebiasaan tertentu dalam berbicara, bergerak, atau merespons situasi sosial.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (21/5), terdapat tujuh perilaku kecil yang secara psikologis dapat membuatmu tampak tidak percaya diri meskipun sebenarnya kamu tahu apa yang kamu bicarakan.

1. Terlalu Sering Menggunakan Kata “Mungkin”, “Kayaknya”, atau “Maaf”

Dalam psikologi komunikasi, bahasa yang dipenuhi kata-kata pelemah disebut hedging language. Ini adalah kebiasaan menggunakan frasa yang mengurangi ketegasan pendapat sendiri.

Contohnya:

“Mungkin saya salah, tapi…”

“Kayaknya begini deh…”

“Maaf kalau pendapat saya aneh…”

Padahal kamu sebenarnya tahu jawabannya.