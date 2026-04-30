Begini Kebiasaan Finansial yang Unik Tiap Zodiak Psikologi sebagai dan Astrologi

Cara seseorang mengelola uang ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh latar belakang atau pendidikan finansial yang dimilikinya.

Psikologi modern mengakui bahwa kepribadian seseorang memainkan peran besar dalam membentuk perilaku keuangan mereka sehari-hari.

Menariknya, astrologi juga menawarkan penjelasan tersendiri tentang bagaimana setiap zodiak memiliki pendekatan yang khas terhadap uang.

Setiap tanda bintang memiliki kebiasaan finansial yang unik, mulai dari yang sangat hemat hingga yang gemar mengambil risiko besar.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (29/4), Berikut adalah gambaran pola pengelolaan keuangan yang khas dari masing-masing tanda bintang yang menarik untuk kamu ketahui.

1. Aries (21 Maret - 19 April)

Aries memiliki pendekatan keuangan yang tidak bisa ditebak, bisa sangat hemat di satu waktu namun tiba-tiba melakukan pengeluaran besar berikutnya.

Mereka cukup percaya diri dengan kemampuan menghasilkan uang sehingga tidak ragu mengambil risiko investasi meski hasilnya tidak selalu menguntungkan.

Ketika sebuah taruhan finansial berhasil, Aries cenderung langsung menghabiskan hasilnya untuk pengalaman besar seperti perjalanan impian.