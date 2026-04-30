9 Kebiasaan yang Buat Burnout dan Rusak Kesehatan Mental Finansial Menurut Psikologi

JawaPos.com – Burnout bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari pola perilaku yang terus diulang tanpa disadari dalam jangka waktu yang panjang.

Psikologi modern menegaskan bahwa banyak orang tanpa sadar membangun jalan menuju kelelahan emosional melalui pilihan-pilihan sehari-hari yang tampak sepele.

Kesehatan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang mereka pertahankan, bukan hanya oleh peristiwa besar yang menimpa mereka secara tiba-tiba.

Mengenali pola-pola destruktif ini lebih awal adalah langkah pertama yang paling penting sebelum semuanya benar-benar menguras habis energi dan semangat hidup.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (29/4), Berikut adalah sembilan perilaku yang menurut penelitian ilmiah secara aktif menggerogoti kesejahteraan dan membawa seseorang lebih cepat menuju kelelahan total.

1. Mengandalkan diet instan dan solusi cepat

Sebuah studi tahun 2022 menegaskan bahwa diet tren atau fad diet hanya menciptakan siklus tanpa akhir yang justru berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang seseorang.

Membangun gaya hidup sehat yang berakar dari keyakinan positif tentang diri sendiri jauh lebih berkelanjutan daripada terus berganti-ganti pola diet yang tidak realistis.

2. Membiarkan hubungan destruktif terus berlanjut