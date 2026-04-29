4 Frasa Sederhana yang Mampu Menenangkan Diri Anda saat Panic Attack Melanda, Coba Praktikkan!

JawaPos.com - Panic attack menghasilkan perasaan dan pikiran-pikiran liar yang cenderung negatif.

Dengan berbicara pada diri sendiri menggunakan frasa tertentu dinilai akan membuat Anda rileks, memperlambat detak jantung, atau mengurangi ketegangan otot layaknya orang tua yang sedang menenangkan anaknya.



Dilansir JawaPos.com dari psychologytoday pada Rabu (29/4), berikut ini empat frasa yang mampu menenangkan diri Anda saat panic attack melanda. Coba saja praktikkan!.

1. 'Ini Sementara'



Ulangi lagi dan lagi kalimat 'Stres ini sementara' dan ingatlah kalau Anda tangguh dan dapat menahan stres dalam jangka waktu yang lama.



2. 'Semuanya akan Baik-Baik Saja'



Masa depan tidak dapat diketahui, itu sudah pasti!. Jadi, tidak ada gunanya memicu sistem saraf dalam keadaan panik.

Katakan pada diri sendiri 'Semuanya akan baik-baik saja'.



Jika Anda terlalu realistis atau pesimis, Anda dapat memodifikasi kalimat ini menjadi 'Kemungkinan besar semuanya akan baik-baik saja'.



Jika masih terasa sulit, cobalah 'Jika semua tidak baik-baik saja, Saya bisa mengatasinya'.



3. 'Satu Hari Demi Satu Hari, Satu Jam Demi Satu Jam, dan Satu Menit Demi Satu Menit'



Jika Anda sudah semakin kewalahan mengatasi panic attack, sudah saatnya Anda memperlambat semuanya.

Anda dapat mengingatkan diri Anda dengan mengatakan frasa ini yang berarti satu-satunya tujuan adalah melewati menit, jam, atau hari berikutnya.



Lalu, alihkan fokus pada hal lain yang lebih menenangkan. Selanjutnya, katakanlah, 'Bertahanlah! Besok adalah hari baru dan Kamu akan merasa lebih baik di pagi hari'.



4. 'Hanya karena Saya Merasa Cemas Saat Ini Bukan Berarti Kenyataannya Lebih Buruk'



Panic attack memiliki cara yang tidak lazim untuk menghasilkan pikiran-pikiran yang mengerikan. Jadi, penting untuk Anda berhenti sejenak dan memerhatikan pikiran Anda saat panic attack melanda.



Jika Anda mulai berpikir kalau dunia akan berakhir atau Anda tidak akan pernah bahagia lagi atau Anda telah menghancurkan hidup Anda, ingatkan diri Anda bahwa itu hanya perasaan atau kekhawatiran Anda saja dan itu tidak benar!.



Ketahuilah, cara Anda berbicara dengan diri sendiri itu penting dan berpengaruh pada apa yang Anda rasa serta apa yang Anda pikirkan.***