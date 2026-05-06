10 Frasa yang Digunakan Orang dengan Keterampilan Sosial Tinggi untuk Membuat Orang Lain Merasa Istimewa

JawaPos.com - Dalam psikologi, kemampuan membuat orang lain merasa dihargai dan diperhatikan adalah inti dari keterampilan sosial yang kuat.

Orang-orang yang “disukai semua orang” bukan sekadar ramah—mereka tahu bagaimana menggunakan bahasa secara halus untuk membangun koneksi emosional.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), ada pola frasa tertentu yang sering mereka gunakan. Frasa ini sederhana, tapi efeknya dalam membangun kedekatan sangat besar.

Berikut 10 di antaranya:

1. “Aku senang kamu cerita ini ke aku.”

Frasa ini memberi validasi emosional.

Secara psikologis, manusia ingin merasa didengar dan dipercaya.

Ketika seseorang membuka diri, respons ini:

Menguatkan rasa aman

Membuat mereka merasa penting

Mendorong keterbukaan lebih lanjut

2. “Pendapat kamu menarik, aku belum pernah melihatnya dari sudut itu.”

Ini adalah bentuk penghargaan intelektual.

Alih-alih sekadar setuju atau tidak, frasa ini: