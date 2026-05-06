10 Frasa yang Digunakan Orang dengan Keterampilan Sosial Tinggi untuk Membuat Orang Lain Merasa Istimewa

seseorang yang memiliki keterampilan sosial tinggi.
JawaPos.com - Dalam psikologi, kemampuan membuat orang lain merasa dihargai dan diperhatikan adalah inti dari keterampilan sosial yang kuat.
Orang-orang yang “disukai semua orang” bukan sekadar ramah—mereka tahu bagaimana menggunakan bahasa secara halus untuk membangun koneksi emosional.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), ada pola frasa tertentu yang sering mereka gunakan. Frasa ini sederhana, tapi efeknya dalam membangun kedekatan sangat besar.
Berikut 10 di antaranya:
1. “Aku senang kamu cerita ini ke aku.”
Frasa ini memberi validasi emosional.
Secara psikologis, manusia ingin merasa didengar dan dipercaya.
Ketika seseorang membuka diri, respons ini:
Menguatkan rasa aman
Membuat mereka merasa penting
Mendorong keterbukaan lebih lanjut
2. “Pendapat kamu menarik, aku belum pernah melihatnya dari sudut itu.”
Ini adalah bentuk penghargaan intelektual.
Alih-alih sekadar setuju atau tidak, frasa ini:
Mengakui keunikan perspektif
Menghindari konflik
Membuat orang merasa “bernilai”
3. “Kamu pasti sudah berusaha keras ya.”
