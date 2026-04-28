Hapus 8 Aplikasi Ini dari Ponsel Anda agar Kondisi Mental Lebih Baik daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki kondisi mental yang baik
JawaPos.com - Di era digital saat ini, ponsel bukan lagi sekadar alat komunikasi—ia telah menjadi “perpanjangan diri” kita. Dari bangun tidur hingga sebelum terlelap, banyak orang hampir tidak pernah lepas dari layar. Namun, tidak semua penggunaan teknologi berdampak positif. Dalam beberapa tahun terakhir, psikologi modern semakin banyak menyoroti hubungan antara penggunaan aplikasi tertentu dengan kesehatan mental.
Menariknya, sejumlah penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa orang-orang yang secara sadar menghapus aplikasi tertentu dari ponsel mereka cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah, fokus lebih baik, dan kesejahteraan emosional yang lebih stabil.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (26/4), jika Anda termasuk salah satu yang sudah menghapus beberapa aplikasi berikut, ada kemungkinan kondisi mental Anda memang lebih sehat daripada kebanyakan orang.
1. Media Sosial Berbasis Perbandingan (Instagram, TikTok, dll.)
Aplikasi yang berfokus pada visual sering kali mendorong pengguna untuk membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai social comparison theory.
Melihat “highlight reel” kehidupan orang lain dapat memicu:
Rasa tidak cukup baik
Kecemasan sosial
Penurunan kepercayaan diri
Menghapus atau mengurangi aplikasi ini menunjukkan Anda mampu:
Menghindari jebakan perbandingan sosial
Lebih fokus pada kehidupan nyata Anda sendiri
2. Aplikasi Berita yang Overload Informasi
Terlalu banyak mengonsumsi berita, terutama yang negatif, dapat memicu doomscrolling—kebiasaan membaca berita buruk tanpa henti.
Dampaknya:
Kecemasan meningkat
Rasa tidak berdaya
Pikiran menjadi lebih pesimis
Orang yang menghapus aplikasi berita berlebihan biasanya:
Lebih selektif dalam konsumsi informasi
Memiliki batasan mental yang sehat
3. Game yang Adiktif
Tidak semua game buruk, tetapi game yang dirancang untuk membuat pengguna terus bermain tanpa henti bisa menjadi masalah.
Tanda-tanda dampak negatif:
Kehilangan kontrol waktu
Mengabaikan tanggung jawab
Ketergantungan dopamin instan
Menghapusnya menunjukkan:
Kemampuan mengendalikan impuls
Prioritas yang lebih jelas dalam hidup
4. Aplikasi Belanja Online Impulsif
Flash sale, notifikasi diskon, dan algoritma personalisasi membuat belanja jadi sangat menggoda.
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan:
Instant gratification
Perilaku konsumtif emosional
Jika Anda menghapus aplikasi ini:
Anda cenderung lebih rasional dalam pengambilan keputusan
Anda tidak mudah terpicu oleh dorongan sesaat
5. Aplikasi Kencan (Dating Apps)
Aplikasi kencan bisa bermanfaat, tetapi juga sering memicu:
Kelelahan emosional (dating fatigue)
Objektifikasi diri
Ketergantungan pada validasi eksternal
Menghapusnya bisa berarti:
Anda lebih nyaman dengan diri sendiri
Tidak bergantung pada validasi dari orang asing
6. Aplikasi Produktivitas Berlebihan
Ironisnya, terlalu banyak aplikasi produktivitas justru bisa membuat seseorang merasa:
Tidak pernah cukup produktif
Terjebak dalam toxic productivity
Menghapus beberapa di antaranya menunjukkan:
Anda memahami batas kemampuan diri
Anda tidak terobsesi dengan kesempurnaan
7. Aplikasi Chat yang Terlalu Banyak
Memiliki terlalu banyak platform komunikasi bisa menyebabkan:
Overstimulasi sosial
Tekanan untuk selalu responsif
Orang yang menyederhanakan aplikasi chat biasanya:
Memiliki batasan sosial yang sehat
Lebih menghargai kualitas komunikasi daripada kuantitas
8. Aplikasi Hiburan Tanpa Batas (Streaming / Scroll Tanpa Henti)
Platform hiburan yang menawarkan konten tanpa akhir sering membuat waktu “menghilang” tanpa terasa.
Efeknya:
Gangguan tidur
Penurunan fokus
Kebiasaan menunda
Menghapus atau membatasi aplikasi ini berarti:
Anda memiliki kontrol diri yang kuat
Anda lebih sadar terhadap penggunaan waktu
Apa Kata Psikologi?
Dari sudut pandang psikologi, menghapus aplikasi-aplikasi tersebut mencerminkan beberapa kualitas mental yang penting:
1. Self-Awareness (Kesadaran Diri)
Anda menyadari apa yang berdampak buruk bagi Anda—dan berani mengambil tindakan.
2. Self-Control (Pengendalian Diri)
Tidak semua orang mampu menahan godaan digital yang dirancang sangat adiktif.
3. Boundary Setting (Menetapkan Batasan)
Anda tidak membiarkan teknologi mengendalikan hidup Anda.
4. Emotional Regulation (Pengelolaan Emosi)
Anda lebih stabil secara emosional karena tidak terus-menerus terpapar pemicu stres digital.
Kesimpulan
Menghapus aplikasi tertentu dari ponsel bukan sekadar soal “decluttering digital”, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kesehatan mental.
Di dunia yang penuh distraksi, keputusan untuk membatasi paparan terhadap hal-hal yang tidak sehat adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan.
Jadi, jika Anda telah menghapus beberapa—atau bahkan semua—aplikasi di atas, kemungkinan besar Anda:
Lebih sadar diri
Lebih terkendali
