Jika Anda Pernah Berpura-pura Sibuk untuk Menghindari Rencana Sosial, Kemungkinan Besar Anda Memiliki 7 Kualitas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa lelah hanya dengan membayangkan harus menghadiri acara sosial? Atau mungkin Anda pernah berkata “maaf, lagi sibuk” padahal sebenarnya Anda hanya ingin tinggal di rumah, menikmati waktu sendiri?

Jika ya, Anda tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal serupa—dan dalam banyak kasus, itu bukan karena mereka tidak suka orang lain, melainkan karena mereka memiliki kecenderungan introvert.

Dalam psikologi, introversi bukanlah kelemahan atau sifat antisosial. Justru, ini adalah salah satu tipe kepribadian yang memiliki kekuatan unik. Orang introvert mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka sering kali lebih reflektif, mendalam, dan selektif dalam interaksi sosial.

Dilansir dari Expert Editor, jika Anda pernah “berpura-pura sibuk” untuk menghindari rencana sosial, mungkin Anda memiliki beberapa dari kualitas berikut ini.

1. Anda Menghargai Waktu Sendiri Lebih dari Kebanyakan Orang

Bagi introvert, waktu sendiri bukanlah tanda kesepian—melainkan kebutuhan. Ini adalah momen untuk mengisi ulang energi, berpikir, dan merasa tenang.

Berbeda dengan ekstrovert yang merasa berenergi setelah bersosialisasi, introvert justru bisa merasa terkuras. Itulah mengapa Anda mungkin lebih memilih membaca buku, menonton film, atau sekadar menikmati keheningan daripada menghadiri pesta.