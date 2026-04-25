7 Kebiasaan Harian Cegah Burnout dan Stres Kerja Menurut Psikologi, Stay Jaga Kesehatan Mental!

JawaPos.com – Burnout kini bukan lagi pengalaman langka, melainkan sudah menjadi kondisi yang dialami mayoritas pekerja di seluruh dunia.

Data terbaru menunjukkan bahwa 91% orang dewasa mengalami tekanan dan stres tingkat tinggi dalam satu tahun terakhir.

Psikologi mengungkap bahwa orang-orang yang berhasil menjaga kesehatan mental bukan karena mereka bebas dari tekanan kerja.

Mereka justru melindungi serangkaian ritual kecil dan sederhana yang dilakukan setiap hari secara konsisten tanpa kompromi.

Dilansir dari laman Hack Spirit pada Sabtu (25/4), berikut tujuh kebiasaan sederhana inilah yang terbukti menjadi benteng paling efektif melawan ancaman burnout yang terus meningkat.

1. Menetapkan jangkar pagi sebelum tuntutan hari dimulai

Memiliki satu aktivitas tetap di pagi hari sebelum dunia mulai membuat tuntutan adalah perlindungan pertama yang krusial.

Aktivitas ini tidak berkaitan dengan produktivitas atau output, melainkan sepenuhnya milik diri sendiri tanpa tekanan apapun.

Bisa berupa duduk tenang dengan secangkir minuman hangat, atau berjalan singkat sebelum hari benar-benar dimulai.